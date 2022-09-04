Из-за нехватки высокоточного оружия Россия стала чаще использовать устаревшие С-300 4 сентября, 11:28 Россия стала чаще применять С-300 для обстрела украинских городов (Фото:Минобороны РФ)

Из-за нехватки высокоточного оружия российские военные стали чаще использовать устаревшие зенитные управляемые ракеты комплексов С-300.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Отмечается, что по территории Украины выпущено более 500 ракет, часть которых не долетела до цели.

На вооружении оккупантов находится несколько тысяч подобных ракет, но большинство из них непригодны к применению, добавили в Генштабе.

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В ведомстве отмечают, что продолжает сохраняться угроза систематических массированных авиационных и ракетных ударов по объектам военной и критической инфраструктуры на всей территории Украины.



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