Почему Россия так спешит с наступлением и какова оптимальная цель ВСУ на этом этапе войны — британский военный аналитик 13 февраля, 16:11 Военные ВСУ возле Угледара (Фото:REUTERS/Yevhenii Zavhorodnii)

В то время как Украина с нетерпением ожидает новых поставок западного оружия, на Россию давит ряд собственных факторов, которые вынуждают ее торопиться с новым наступлением в Украине — чем в итоге могут воспользоваться ВСУ.

Об этом в своей новой колонке пишет британский военный эксперт Лоуренс Фридман, заслуженный профессор военных исследований Королевского колледжа Лондона.

Фридман напоминает, что Россия готовится к долгой войне и уже не страдает от организационного хаоса первых недель: ее система мобилизации работает и восполняет потери живой силы, даже если речь не идет о хорошо обученных и мотивированных войсках. Оборонное производство в РФ было увеличено, чтобы обеспечить новые поставки оборудования и боеприпасов, даже если это не совсем компенсирует то, что было потеряно.

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В то же время Путин не знает, как закончить войну, не обнажив масштаб ее издержек и бессмысленности, хотя и очевидного пути к победе у него при этом нет, констатирует аналитик. «Часть его долгосрочной военной стратегии была основана на надежде, что враги России устанут первыми. Атаки на критически важную инфраструктуру Украины, для которых потребовалось большое количество доступных ракет и беспилотников, могли иметь репрессивную и карательную цель, но у них также были и стратегические намерения. Максимально усложнив жизнь населению в зимние месяцы, он надеялся заставить Киев признать поражение. Нападения, безусловно, смогли сделать жизнь людей невыносимой, но они потерпели неудачу как форма политического давления. Точно так же влияние энергетического кризиса, вызванного перебоями в поставках нефти и газа, сейчас ослабевает, опять же не сумев подавить готовность западных правительств поддержать Украину», — перечисляет текущие просчеты РФ Лоуренс Фридман.

Более того, если поначалу Россия относительно успешно справлялась с западными санкциями и финансовым бременем войны, то теперь начинает страдать от экономических ударов. В прошлом месяце российские доходы от нефти и газа сократились почти вдвое по сравнению с 2022 годом, и сейчас нефть торгуется по 49,48 доллара за баррель. «Прочие доходы сократились примерно на 28%, а расходы выросли почти на 60%. Возможно, Путин все еще чувствует, что может выиграть испытание на выносливость, но он уже не может быть так в этом уверен», — подчеркивает Фридман.



Он также напоминает, что Путин не доволен нынешним положение дел на поле боя. «Он еще не достиг своей минимальной цели — контроля над Донбассом. Он также хочет, чтобы Херсон и Запорожье навсегда были признаны частью России. В любом случае ему нужны силы, чтобы помешать предполагаемым украинским наступлениям и продолжить наступательные операции России», — полагает аналитик. Именно поэтому, убежден Фридман, начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов и сменил Сергея Суровикина в роли командующего оккупационными войсками РФ в Украине. «Хотя этот шаг, вероятно, имел какое-то отношение к борьбе за влияние в Кремле, главная причина, по-видимому, заключается в недовольстве Путина отсутствием наступательных усилий. Суровикин уладил вопрос российской обороны, в том числе выведя войска из Херсона, чтобы обеспечить более управляемые линии защиты — на что Путин пошел лишь с большой неохотой из-за того, насколько символичен был отказ от города, только что „провозглашенного“ частью России. С него достаточного обороны», — комментирует Фридман вероятный ход мыслей диктатора.

Теперь, полагает он, цель российских войск может состоять в том, чтобы провести серию атак, которые бы отняли у ВСУ много времени и человеческих ресурсов — чтобы доказать, что путинские войска все еще располагают инициативой. Другой же целью РФ может быть попытка связать украинские силы отражением серии ограниченных атак, чтобы лишить их возможности подготовить свои собственные наступления. «Теперь задача Украины будет состоять в том, чтобы отразить эти атаки, не уступая слишком многих позиций, — советует Фридман. — Им [ВСУ] по-прежнему нужно избегать того, чтобы бросаться в бой, пока не будут готовы их новые наступательные формирования. В конце концов, настанет и их черед [украинских защитников для наступления]».

Фридман напоминает, что если Украины выстоит в этом натиске, то может с оптимизмом смотреть на потенциал собственного будущего наступления, «потому что впервые в этой войне оно будет должным образом подготовлено». «Теперь Запад понимает, что Путин не согласится ни на какое урегулирование, несущее намёк на поражения, единственная альтернатива состоит в том, чтобы помочь Украине выиграть определенные сражения — в лучшем случае заставить Россию уйти с оккупированной территории; по крайней мере, шокировать Кремль, заставив его признать, что его позиция несостоятельна» — пишет аналитик. Именно для этого, по его словам, Запад предоставляет не только танки, но и другие не менее важные позиции: больше боевых машин пехоты, улучшенная система противовоздушной обороны, включая Патриоты, и больше артиллерии.

«Все это жизненно важно для наступления: артиллерия для ослабления позиций русских и нарушения их линий снабжения, маневренные силы для окружения их позиций и использования любых брешей, а также средства ПВО для защиты движущихся войск от российской авиации», — констатирует Фридман.

