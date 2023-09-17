Россияне создали «комиссариаты» на временно оккупированных территориях для изъятия гражданской техники — ЦНС 17 сентября, 14:33 Российские военные (Фото:REUTERS/Sergey Pivovarov)

Российские оккупанты из-за больших потерь в Украине создали «военные комиссариаты» для того, чтобы изымать гражданскую технику в пользу армии РФ.

Об этом в воскресенье, 17 сентября, сообщил Центр национального сопротивления.

В ЦНС отметили, что россияне каждый день несут значительные потери как в живой силе, так и в технике. Военно-промышленный комплекс оккупантов не успевает изготавливать и восстанавливать технику на базах хранения, поэтому захватчики изымают гражданскую технику у предприятий на нужды российской армии.

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В первую очередь россияне пытаются отбирать технику на временно оккупированных территориях Украины, чтобы как можно быстрее передать ее в подразделения и не создавать лишнего напряжения на территории самой России.

ЦНС добавил, что образованные оккупантами «военные комиссариаты» на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей уже начали учет и изъятие у предприятий угольной промышленности автобусов и грузовиков для оккупационных войск.

Ранее в ЦНС отмечали, что российским оккупантам не хватает механиков для ремонта поврежденной или устаревшей военной техники.

17 сентября Генштаб ВСУ в утренней сводке сообщил, что в целом потери РФ в Украине с начала полномасштабного вторжения составляют 272 320 военных.