Россия с 24 февраля создала на оккупированных территориях еще 20 пыточных — МВД

3 августа, 22:34
Родные защитников Мариуполя на акции в Киеве после убийства военнопленных в Еленовской колонии (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Родные защитников Мариуполя на акции в Киеве после убийства военнопленных в Еленовской колонии (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин рассказал, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля оккупанты создали на временно захваченных территориях еще 20 пыточных.

В эфире всеукраинского телемарафона в среду, 3 августа, Енин напомнил, что с 2014 года россияне создали больше 200 так называемых мест несвободы. В такие места рискуют попасть все, кто вызвал у оккупантов малейшее подозрение во время захвата территории.

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«Это так называемые фильтрационные меры. Во время этого нарушается конвенция о защите гражданского населения во время войны, потому что изымают вещи, вымогают средства, раздевают для осмотра, берут отпечатки пальцев, смотрят сообщения в телефонах, социальных сетях и, конечно, проводят допрос на предмет установления связей с ВСУ… Часто все это делается нашими соотечественниками, которые стали на сторону врага, при кураторстве сотрудников ФСБ, а также российских военных. Если им что-то не понравилось, человек реально рискует попасть в такое место несвободы», — сказал он.

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По данным МВД, в колонии в оккупированной Еленовке Донецкой области практиковали пытки, психологическое давление, избиение и даже расстрелы. Правоохранители установили руководителей учреждения и их подчиненных — по словам Енина, почти все они являются уроженцами Донецкой области. Личности причастных устанавливают.

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3 августа в ГУР Министерства обороны сообщили, что российские оккупанты не собирались проводить обмен военнопленными и 29 июля совершили умышленное убийство защитников Украины в Еленовской колонии, чтобы скрыть пытки и ненадлежащие условия их содержания.

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин ранее заявил, что, по мнению международных экспертов, причиной взрыва в колонии было термобарическое оружие.

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В колонии оккупанты удерживали в том числе защитников Мариуполя, среди которых — бойцы полка Азов. ООН и Красный Крест должны были гарантировать их безопасность.

Российские пропагандистские СМИ заявляли, что погибли по меньшей мере 53 украинских пленных военнослужащих. На следующий день в минобороны РФ опубликовали список 42 погибших, в Украине заявили, что пока не получали эти данные. По данным Офиса генерального прокурора, в результате российского теракта погибли около 40 человек и 130 получили ранения.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Донецкая область МВД Украины Пытки Оленовка Оленівка Военнопленные Военные преступления РФ Оккупированные территории Евгений Енин Война России против Украины

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