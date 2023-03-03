«Уничтожить украинскую идентичность». Российские пыточные в Украине работают как единый механизм — расследование 3 марта, 12:43 Молитва на стене одной из пыточных (Фото:ANADOLU AGENCY)

На оккупированных территориях Украины россияне создали сеть из 20 пыточных, которые, как отмечают международные юристы, выглядели как часть продуманной системы по уничтожению украинской идентичности.

На окупованих територіях України росіяни створили мережу з 20 катівень, які, як зазначають міжнародні юристи, виглядали як частина продуманої системи зі знищення української ідентичності.

Про це пише CNN, яке поспілкувалось з керівником «Мобільної групи правосуддя» Вейном Джордашем. Ця група є колективом міжнародних слідчих, які надають підтримку українському офісу генерального прокурора.

Останнім часом його група працювала в Херсоні - єдиному обласному центрі, який Росії вдалося захопити у 2022 році й тримати в окупації протягом пів року, доки його не звільнили українські війська.

«Ці місця несвободи пов’язані між собою, вони схожі», — розповів він.

Розслідування юристів вказує на те, що російська окупаційна адміністрація діяла за чітким планом та слідувала певним шаблонам, які можуть вказувати на те, що було б, якби Росії вдалося окупувати всю територію України.

«Перший етап, по суті, полягає в тому, щоб затримати і, в багатьох випадках, вбити категорію людей, яких називають „лідерами“, тобто тих, хто міг би фізично чинити опір окупації, а також тих, хто міг би опиратися в сенсі культури», — каже Джордаш.

На другому етапі, за його словами, відбувався своєрідний процес фільтрації, коли населення підлягає постійному моніторингу, а усі, кого підозрюють у зв’язках з «лідерами» або в організації будь-якого опору, також були ідентифіковані і депортовані до Росії або утримувалися в катівнях і піддавалися тортурам.

За словами Джордаша, ці методи застосовувалися не лише в Херсоні, але й в інших районах, окупованих російськими військами, таких як Буча і Бородянка на Київщині. Однак, додав він, тривала окупація Херсонської області дозволила російським військам зайти ще далі.

«Третій етап — це знищення ідентичності. Це може включати вилучення української навчальної програми зі шкіл та конфіскацію предметів, які вважаються проукраїнськими, таких як прапори або футболки з національними кольорами. По суті, населення ізолюють, щоб знищити всі сліди української ідентичності», — пояснив він.

CNN пише, що українські та міжнародні слідчі також заявили, що виявили фінансові зв’язки між катівнями та російською державою.

«Ці центри ув’язнення мають фінансові зв’язки з російською державою. Документи показують, що адміністрація фінансується з Росії, а адміністрація фінансує катівні. Тож ми маємо дуже чіткі схеми і дуже чіткі зв’язки», — сказав Джордаш, посилаючись на документи, виявлені слідчими.

CNN зазначає, що не змогла провести незалежну перевірку документів, на які посилається розслідування.

Вона також спробувала отримати коментарі від російської сторони, але вони наразі не надали їх.

Водночас, за словами Джордаша, йдеться лише про попередні результати розслідування, а більше доказів російських воєнних злочинів все ще виявляються і обробляються.

Але він підкреслив, що ці висновки можуть показувати те, що відбувається на територіях, які зараз окуповані Росією, або те, що сталося б, якби Москві вдалося повністю захопити Україну.

«У Херсоні ви дійсно бачите мікрокосм загального злочинного плану, що б сталося з [рештою] України, — пояснив він. — Що жахає, як і тортури, це думка про те, що сталося б, якби Росії вдалося досягти успіху в окупації ще більших територій України».

На його думку, більш масштабна російська окупація призвела б до безпрецедентної кількості затримань, катувань і вбивств.

Після звільнення окупованих територій українська влада виявляла численні масові поховання та свідчення знущань і тортур щодо місцевого населення.