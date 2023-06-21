Россия создает «филиал» Черноморского флота в Мариуполе — Центр нацсопротивления 21 июня, 16:54 Мариуполь, 14 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Pavel Klimov)

В составе Черноморского флота России создается Азовский военно-морской район, штаб которого будет находиться в оккупированном Мариуполе.

Об этом сообщает пресс-служба Центра национального сопротивления.

По информации ЦНС, завершение организационных мероприятий и перебазирование корабельного состава флота запланировано до 1 июля.

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Сопротивление сообщает, что оккупанты планируют укомплектовать Азовский ВМР за счет корабельного состава Черноморского флота и Каспийской флотилии ВМФ РФ.

Всего в составе Азовского ВМР будет находиться восемь боевых кораблей и катеров, а также 16 судов обеспечения. В частности, речь идет о малых ракетных кораблях Циклон, Аскольд, которые проходят испытания, Амур, который еще строится, морской тральщик Ковровец и другие корабли.

ЦНС сообщает, что суммарный ракетный залп трех малых ракетных кораблей — 24 КРМБ типа Калибр.