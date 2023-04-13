Россия совершила в Украине практически все возможные военные преступления — генпрокурор 13 апреля, 17:40 Генеральный прокурор Андрей Костин (Фото:Андрей Костин/Facebook)

Нет ни одного военного преступления в истории, которое бы не совершили российские оккупанты на территории Украины.

Об этом сообщил генпрокурор Украины Андрей Костин в комментарии The Washington Post.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день Украина зарегистрировала более 77 тысяч случаев военных преступлений. По словам генпрокурора, речь идет об убийствах, изнасилованиях, уничтожении частной собственности, насильственных депортациях, принудительных задержаниях.

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«Практически нет в истории ни одного военного преступления, которое не было бы совершено россиянами на территории Украины», — отметил Костин.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге издал ордера на арест Путина и детского омбудсмена России Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в незаконной депортации детей из Украины в РФ в период с 24 февраля 2022 года.

Как пояснил генеральный прокурор Украины Андрей Костин, главу кремлевского режима могут арестовать на территории 123 стран, ратифицировавших Римский устав.