Били в течение нескольких часов. Войска РФ совершили массированный обстрел Запорожской области, погибла женщина, разрушены десятки домов

16 августа, 17:47
Оккупанты совершили массированный обстрел Запорожской области (Фото:t.me/starukhofficial)

Оккупанты совершили массированный обстрел Запорожской области (Фото:t.me/starukhofficial)

Во вторник, 16 августа, российские военные массированно обстреляли Орехов, Запорожской области.

Об этом глава Запорожской ОВА Александр Старух в Telegram.

"Враг бил из ракетных систем залпового огня в течение нескольких часов", - написал он.

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По его словам, в результате погибла одна местная жительница, шесть человек ранены, в том числе трое из них работники возобновлявших сети энергокомпании.

Видео дня

В результате вражеской атаки разрушены десятки частных домов и объектов гражданской инфраструктуры. Возникли пожары, которые были ликвидированы спасателями ГСЧС.

https://www.youtube.com/watch?v=lm8t32THPG8&t=32s
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Обстрел Запорожская область Война России против Украины

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