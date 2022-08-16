Били в течение нескольких часов. Войска РФ совершили массированный обстрел Запорожской области, погибла женщина, разрушены десятки домов
Оккупанты совершили массированный обстрел Запорожской области (Фото:t.me/starukhofficial)
Во вторник, 16 августа, российские военные массированно обстреляли Орехов, Запорожской области.
Об этом глава Запорожской ОВА Александр Старух в Telegram.
"Враг бил из ракетных систем залпового огня в течение нескольких часов", - написал он.
По его словам, в результате погибла одна местная жительница, шесть человек ранены, в том числе трое из них работники возобновлявших сети энергокомпании.
В результате вражеской атаки разрушены десятки частных домов и объектов гражданской инфраструктуры. Возникли пожары, которые были ликвидированы спасателями ГСЧС.
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