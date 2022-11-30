Почти полсотни авиаударов за сутки по позициям ВСУ: самые напряженные участки фронта на карте британской разведки 30 ноября, 16:18 Украинский военный и РСЗО Буревий на линии фронта в Донецкой области, 29 ноября 2022 (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko)

Министерство обороны Британии в среду, 30 ноября, обнародовало актуальную карту боевых действий в Украине по оценкам британской разведки.

Карта отражает последние события на фронте, в том числе непрекращающиеся штурмы со стороны российских войск на Донбассе. Согласно данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 6:00 30 ноября украинские защитники отбили атаки оккупантов в районе шести населенных пунктов:



Видео дня

в Луганской области - Стельмаховка

области - Стельмаховка в Донецкой области – Белогоровка, Бахмутское, Первомайское, Невельское и Марьинка.

Инфографика: Ministry of Defence / Twitter

По отдельным направлениям ситуация на разных участках фронта, согласно данным Генштаба ВСУ, такова.

Самые интенсивные атаки армии РФ

Основные усилия на ведении наступательных действий враг сосредотачивает на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Из танков и артиллерии россияне обстреляли объекты в районах 13 населенных пунктов Донецкой области (Спорное, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Авдеевка, Красногоровка, Курахово, Невельское, Марьинка и Новомихайловка).

Кроме того, в районе Авдеевки российские войска за минувшие сутки наносили авиаудары.

Крупнейшие обстрелы со стороны оккупантов

На Северском направлении войска РФ обстреляли из минометов и артиллерийских систем районы населенных пунктов Сумской области (Мануховка, Ворожба, Проходы, Михайловское и Майское).

На Слобожанском направлении из всех видов артиллерии враг бил по районам населённых пунктов Харьковской области (Высокая Яруга, Стрелечья, Красное, Глубокое, Старица, Огурцово, Гатище, Амбарное, Петро-Ивановка и Двуречное).

На Херсонском направлении российская реактивная артиллерия ударила по району деоккупированного населенного пункта Кизомыс. Оккупанты не прекращают артиллерийские обстрелы подразделений ВСУ и населенных пунктов на правом берегу Днепра, включая Херсон.



В целом за минувшие сутки российские оккупанты нанесли два ракетных удара по гражданским объектам населенного пункта Ковшаровка в Харьковской области и города Славянск Донецкой области.

Враг совершил 47 авиационных ударов и 35 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск.

Где россиянам приходится обороняться

Противник обороняется на Купянском и Лиманском направлениях. Здесь россияне обстреляли из танков и артиллерии разных типов районы населенных пунктов Харьковской области (Первомайское, Орлянское, Кисловка и Табаевка) и Луганской области (Новоселовское, Стельмаховка, Макеевка, Площанка, Невское, Червонопоповка). Авиационные удары нанесены вблизи Макеевки.

В Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты также ведут оборонительные действия. При этом вражеские танковые и артиллерийские обстрелы зафиксированы в районах населённых пунктов Донецкой области. ( Большая Новоселка, Богоявленка, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Нескучное и Новополь) и Запорожской области (Ольговское, Загорное, Орехов, Новоандреевка и Малые Щербаки). Также враг нанес авиаудары в районах Угледара, Ольговского и Степного.

Относительно стабильная ситуация

Без существенных изменений обстановка на Волынском и Полесском направлениях. Здесь признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

Важные операции ВСУ и их последствия

За минувшую неделю в лечебные учреждения оккупированного Донецка было доставлено более 720 раненых российских военнослужащих.



Во временно оккупированном городе Горловка одна из гражданских больниц перепрофилирована в военный госпиталь, куда полностью ограничен доступ гражданских лиц. К больным допускают исключительно медицинский персонал.

Украинская авиация за последние сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава армии РФ, а также скопления российского вооружения и военной техники. Еще два удара были нанесены по позициям зенитных ракетных комплексов противника.

За минувшие сутки военные ВСУ сбили 3 БПЛА типа Орлан-10.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны поразили артиллерийскую систему и еще один важный объект оккупантов, рассказали в Генштабе ВСУ.