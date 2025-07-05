Украина с января 2025 года пережила десять самых масштабных комбинированных ударов РФ дронами и ракетами с начала российского вторжения, сообщает Институт изучения войны (ISW) в сводке за 4 июля.

В ночь на пятницу войска страны-агрессора России осуществили самый крупный удар по Украине за более чем три года полномасштабной войны, основной целью был Киев.

Аналитики опубликовали график, согласно которому наиболее массовые обстрелы фиксируются в июне-июле 2025 года, когда Россия начала применять одновременно свыше 400 воздушных целей для атак на Украину.

Фото: ISW

В графике ISW также обозначены ключевые события переговорного процесса Украины, РФ и США с момента вступления президента США Дональда Трампа в должность в январе 2025 года.

Институт продолжает считать, что американские системы ПВО Patriot и ракеты-перехватчики имеют решающее значение для способности Украины защищать гражданское население и оборонные объекты от ударов российских баллистических ракет.

В ночь на 4 июля Россия атаковала Украину рекордным количеством целей — 550, в том числе 539 дронами и 11 ракетами, в частности, одним Кинжалом. Также было применено рекордное количество шахедов — более 330. ПВО обезвредила 476 дронов и две крылатые ракеты Искандер-К.

Основной целью был Киев, где 26 человек пострадали и один погиб. Зафиксировано падение обломков в шести районах, возникли многочисленные пожары.

По данным властей, из-за удара 4 июля повреждены жилые дома, учебное и медицинское учреждения, нежилые здания, автомобили, склады, автомобили скорой и спасателей, оборудование ДТЕК. Укрзализныця заявила о повреждении железнодорожных путей в пределах Киева. Также в столице пострадало здание польского консульства, заявили в МИД Польши.