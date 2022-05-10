Российские оккупанты сосредоточили резервы в Белгородской области — Генштаб

10 мая, 08:00
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Россия сосредоточила резервы в Белгородской области (Фото:Генштаб)

Россия сосредоточила резервы в Белгородской области (Фото:Генштаб)

Оккупанты поддерживают в полной готовности к применению определенные силы и средства противовоздушной обороны на территории Белгородской области.

Война России против Украины — главные события 10 мая

Об этом сообщает Генштаб.

Также оккупанты продолжают сосредотачивать усилия на обороне занятых рубежей с целью недопущения продвижения подразделений украинских войск в направлении государственной границы.

Видео дня

Агрессоры проводят воздушную разведку.

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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Россия Белгородская область Война России против Украины

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