Российские оккупанты сосредоточили резервы в Белгородской области — Генштаб
Россия сосредоточила резервы в Белгородской области (Фото:Генштаб)
Оккупанты поддерживают в полной готовности к применению определенные силы и средства противовоздушной обороны на территории Белгородской области.
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Об этом сообщает Генштаб.
Также оккупанты продолжают сосредотачивать усилия на обороне занятых рубежей с целью недопущения продвижения подразделений украинских войск в направлении государственной границы.
Агрессоры проводят воздушную разведку.
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