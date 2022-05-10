Российские оккупанты сосредоточили резервы в Белгородской области — Генштаб 10 мая, 08:00 Цей матеріал також доступний українською Россия сосредоточила резервы в Белгородской области (Фото:Генштаб)

Оккупанты поддерживают в полной готовности к применению определенные силы и средства противовоздушной обороны на территории Белгородской области.



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Об этом сообщает Генштаб.

Также оккупанты продолжают сосредотачивать усилия на обороне занятых рубежей с целью недопущения продвижения подразделений украинских войск в направлении государственной границы.

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