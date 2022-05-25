Выжженная земля. Наступление оккупантов сосредоточилось в Луганской области, самые горячие точки — Лисичанск и Северодонецк 25 мая, 20:13 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Дом, который пострадал в результате обстрела в Северодонецке (Фото:Сергій Гайдай / Луганська ОДА via Telegram)

С начала войны цели оккупантов постоянно сокращаются. После неудачного наступления на Киев они объявили о намерении сосредоточиться на Донбассе и юге Украины, обеспечив сухопутный коридор в Крым.

Однако оккупационные войска смогли достичь лишь очень ограниченного продвижения на Донбассе в течение следующего месяца, а в Харьковской области украинским войскам удалось осуществить успешные контратаки.

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НВ рассказывает, как наступление оккупантов сосредоточилось в Луганской области, а главными горячими точками стали Лисичанск и Северодонецк, которые российские войска пытаются окружить.

Потери оккупантов в Белогоровке

Как отмечало издание New York Times по состоянию на 24 мая регион, где ведутся самые горячие бои, сузился до 75 миль (около 120 км) и содержит три ключевых города: Славянск (Донецкая область), Северодонецк (Луганская область) и Краматорск (Донецкая область). NYT пишет, что продвинуться в направлении Славянска по пяти маршрутам, что позволило бы им окружить десятки тысяч украинских военных, оккупантам не удается уже несколько недель, хотя обе стороны несут тяжелые потери.

Несколько большего прогресса российские военные достигли к северу от городка Лиман Донецкой области. В этом регионе они используют тактику выжженной земли, уничтожая с помощью артиллерии и ракетного огня целые районы и только после этого двигаясь дальше.

Однако продвижению оккупантов по этому направлению мешает река Северский Донец. Российские военные несколько раз пытались форсировать ее, но украинские бойцы уничтожали их переправы и отбрасывали оккупантов, нанося им значительные потери. Впервые это произошло 10 мая в районе Белогоровки (соответствующие фото со спутника были опубликованы 12 мая). По данным журналистов NYT, под Белогоровкой были убиты или ранены 485 россиян и уничтожено более 80 единиц техники.

Украинский журналист Юрий Бутусов обнародовал на своем YouTube-канале видео с последствиями разгрома российской армии в районе Белогоровки, наглядно демонстрирующим, какой катастрофой для россиян обернулась эта операция.



Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, комментируя неудачную попытку оккупантов форсировать мост через Северский Донец под Белогоровкой, заявил, что российские военные оставили своих раненых умирать на поле боя. 16 мая он также заявил, что в районе Белогоровки оккупаны потеряли около 100 единиц техники и более 1000 солдат.

20 мая стало известно, что российские войска готовят новую переправу через Северский Донец – на этот раз в Изюмском районе Харьковской области.

21 мая в Генштабе сообщили, что уничтожили очередную понтонную переправу через Северский Донец в районе села Серебрянка Донецкой области.

Концентрация усилий оккупационных войск на Луганской области и уничтожение Попасной

10 мая глава Луганской ОВА Сергей Гайдай опроверг фейк российской пропаганды, которая сообщила о выходе оккупационных войск на административные границы региона.

Он отметил, что украинские войска отошли от Попасной на более укрепленные позиции и оборона остается крепкой.

11 мая Гайдай рассказал об обстреле оккупационными войсками жилых кварталов и инфраструктуры Луганской области и гуманитарного транспорта на трассе Лисичанск-Бахмут, а руководитель Северодонецкой городской военно-гражданской администрации Александр Стрюк заявил, что в городе 70% домов повреждены и 30% из них не пригодны для проживания.

12 мая глава Попаснянской военной администрации Николай Ханатов в интервью НВ констатировал оккупацию Попасной и то, что оккупанты «совершенно действительно уничтожили наш город».

А глава Луганской ОВА Гайдай в этот день заявил, что обстрелы усилились по всей линии луганского фронта.

Он утверждал, что под контролем Украины на тот момент находились Северодонецк (и села общины), Лисичанск (и села/городки общины), Горное (и села/городка общины), а также часть Рубежного. Также Гайдай писал, что в оккупированной части Попасной исчезают люди.

О полном уничтожении Попасной заявил в комментарии Reuters украинский военный по имени Игорь.

«Нас атаковали всем – артиллерией, самолетами – везде были обстрелы днем и ночью. Мы были в бою около шести дней. Попасная полностью разрушена», — приводит агентство его слова в материале, опубликованном 12 мая.

20 мая Гайдай опубликовал фото разрушенного оккупантами Рубежного.

13 мая Гайдай заявил, что оккупанты бросили все силы, чтобы прорвать украинскую оборону в Луганской области.

«За сутки насчитали прохождение двух тысяч единиц техники противника», — написал он в своем Telegram-канале, уточнив, что оккупанты штурмуют Рубежное, Золотое, Нижнее, окрестности Северодонецка.



Глава ОВА констатировал, что «рашисты умышленно уничтожают область, превращая ее в пустыню». ''Большинство наших населенных пунктов разрушены на 70%, находящиеся под оккупацией, - еще больше", — заявил он.

В тот же день Гайдай сообщил, что вся область осталась без воды и электричества.

15 мая Гайдай снова заявил, что оккупанты бросают все силы на Луганское направление, пытаясь взять регион в кольцо. В тот же день он утверждал, что под контролем Украины осталось только 10% территории Луганской области по сравнению с 30% по состоянию на март. Самым опасным направлением он назвал Северодонецкое со стороны Попасной и Белогоровки.

17 мая Гайдай снова заявил, что оккупанты пытаются окружить Луганскую область и отрезать ее от остальной Украины. На следующий день он сообщил, что оккупанты продолжают готовиться к наступлению на Северодонецк и стягивают туда технику, в частности, в небе неподалеку от города заметили 15 вертолетов. В тот же день Гайдай сказал, что контрнаступление ВСУ в Луганской области может быть через месяц-два, и оккупанты это понимают, поэтому окапываются в районе Сватово и Старобельска.

19 мая глава Луганской ОВА заявил, что оккупанты бросили все силы на то, чтобы захватить Северодонецк и трассу Лисичанск — Бахмут, что позволило бы им отрезать область от сообщения с другими регионами.

21 мая Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские оккупанты вскоре полностью захватят Луганскую область. Однако Гайдай назвал эти слова "чепухой", заверив, что украинские силы скоро перейдут в контрнаступление и освободят все захваченные территории .

22 мая в ГСЧС сообщили, что оккупанты усилили обстрелы всех населенных пунктов Луганской области, причем из-за обстрелов точное количество погибших установить невозможно.

23 мая спикер Минобороны Украины Александр Мотузяник заявил, что в настоящее время основной задачей российских оккупантов все еще остается попытка оцепить группировки Объединенных сил, установить полный контроль над Донецкой, Луганской и Херсонской областями и обеспечить устойчивость сухопутного коридора с Крымом.

Гайдай в этот день отметил, что Россия бросила на захват Луганской области более 12 тысяч военных. А 25 мая глава Луганской ОВА объявил, что текущая неделя станет решающей для дальнейшего развития событий в регионе. По его словам, если оккупанты не добьются успеха до конца недели, то тогда они выдохнутся и уже ситуация по меньшей мере стабилизируется.

«Второй Мариуполь»

Сейчас, по всей вероятности, самой сложной остается ситуация в Северодонецке и Лисичанске. 21 мая оккупанты разрушили Павлоградский мост между этими городами, что усложнило сообщение между ними. Также российские войска разрушили автомобильный мост между Северодонецком и Рубежным, что сделало невозможным транспортное сообщение между городами.

По состоянию на 21 мая в больнице Северодонецка оставались только трое врачей, пять медсестер и 20 пациентов.

«Многопрофильная больница практически уничтожена россиянами. Вблизи корпусов остается много неразорвавшихся боеприпасов. Оказываем помощь по возможностям медучреждения. Вчера смогли эвакуировать семерых пациентов. Позавчера — 12 тяжелораненых», — сообщал глава Луганской ОВА.

22 мая разведка Великобритании сообщила, что РФ, вероятно, перебросила на Северодонецкое направление свою единственную роту машин поддержки танков БМПТ Терминатор.

«Район Северодонецка остается одним из ближайших тактических приоритетов России. Однако при наличии максимум десяти Терминаторов они вряд ли окажут влияние на кампанию», — отмечали в британской разведке.

25 мая Гайдай сообщил, что оккупанты подошли ближе к Северодонецку и теперь могут бить по нему из минометов. В то же время, им так и не удалось перекрыть трассу Лисичанск-Бахмут и отрезать Луганскую область от остальной Украины.

Руководитель военно-гражданской администрации Северодонецка Александр Стрюк 25 мая сообщил в интервью Радио НВ, что российские военные фактически непрерывно обстреливают город уже почти 10 дней и жилой фонд в нем разрушен на 90%. По подсчетам гуманитарного штаба ВГА, в городе остается 12-13 тысяч гражданских.



Советник главы Офиса президента Алексей Арестович, комментируя атаку оккупантов на Северодонецк, заявил, что они пытаются создать «второй Мариуполь» .



«Вот они пытаются прорваться здесь, от Врубовки и перерезать дорогу в районе Берестового, это одна из главных целей, чтобы прервать поставки между Бахмутом и Лисичанском. Если посмотреть на Северск, то вот он, малый котел вдоль железной дороги, который они пытаются запереть — от Северска до Берестового… Выходит маленький котел, который Ямполь, Северск, Попасная, Врубовка… Они замыкают, и Лисичанск, и Северодонецк остаются в окружении, это главная задача, которую они сейчас решают. Задача – сделать новый Мариуполь», – заявил Арестович.

24 мая в Генштабе тоже сообщили, что оккупанты хотят окружить не только Северодонецк, но и Лисичанск.

В этот день российские войска обстреляли в Лисичанске нефтеперерабатывающий завод. О том, что оккупанты стягивают силы для окружения Лисичанска и Северодонецка еще 17 мая заявлял и аналитик Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов.

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