В России заявили о второй за ночь украинской атаке на Крымский мост
Крымский мост (Фото:Росавтодор/Фейсбук)
Поздно вечером пятницы, 1 сентября, и в ночь на 2 сентября Украина пыталась атаковать Крымский мост морскими дронами, заявило Министерство обороны страны-агрессора.
«1 сентября около 23:15 мск киевским режимом была осуществлена попытка нанесения террористического удара по Крымскому мосту полупогружным безэкипажным катером», — говорится одном из сообщений.
Однако, по словам Минобороны РФ, этот беспилотник был уничтожен в акватории Черного моря.
Кроме того, российский телеграм-канал, освещающий дорожное движение по Крымскому мосту, сообщил о временном перекрытии движения.
Позже телеграм-канал ASTRA, ссылаясь на МО РФ, сообщил о втором и третьем дронах, якобы уничтоженных в акватории Черного моря в 02:10 и 02:20.
Ранее 1 сентября россияне утверждали, что «сбили» украинский беспилотник над Белгородской областью.
28 августа военное ведомство страны-агрессора России также заявляло, что сбило якобы украинский «БПЛА» над Белгородской областью.
30 августа в Пскове на территории России прогремели взрывы в районе аэропорта. Об атаках беспилотников заявили в нескольких регионах России, а также на территории оккупированного Крыма.
Позже представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов подтвердил уничтожение четырех самолетов Ил-76 в Пскове.