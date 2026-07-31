Войска страны-агрессора России в июле 2026 года значительно сократили количество дронов, используемых для массированных атак на Украину, отдав предпочтение баллистическим ракетам на фоне нехватки в Украине ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot, сообщает Институт изучения войны (ISW).

Аналитики изучили массированную российскую атаку 30 июля, в ходе которой войска РФ применили 74 ракеты и 284 БПЛА. Ночной удар нанес значительный ущерб гражданскому населению и инфраструктуре, хотя общее количество средств воздушного нападения (358) не было самым большим из тех, что Россия применяла против Украины.

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Инфографика: ISW

Разрушительные последствия обстрела объясняются тем, что российские войска использовали большое количество баллистических ракет (девять Искандер-М / С-400 / KN-23), от которых у Украины на данный момент нет защиты, пишет ISW.

В целом в последнее время Россия запускает меньше дронов и больше ракет: в июле Украину атаковали 4606 дронов и 376 ракет, а в июне — 5749 и 181 соответственно. Российские военкоры объясняют такую тенденцию эффективностью украинской ПВО против шахедов, а также ограничениями в возможностях связи у России, которые сокращают дальность действия ударных дронов, говорится в аналитическом материале.

Во время удара 30 июля страна-агрессор впервые с лета 2025 года применила как минимум одну баллистическую ракету из Северной Кореи — KN-23 — на фоне информации о новых поставках. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты нанесли удар ракетой KN-23 по поселку Радушное под Кривым Рогом, в результате чего погибла многодетная семья. Источник Reuters также сообщил, что использование ракет из Северной Кореи свидетельствует об ограниченных запасах баллистических ракет у РФ. Последний подтвержденный Украиной случай применения северокорейской ракеты был зафиксирован 8 августа 2025 года.

ISW отмечает, что поставки Северной Кореей баллистических ракет в Россию позволяют ей сократить количество неэффективных атак БПЛА и нарастить масштабы ударов баллистическими ракетами, чтобы воспользоваться дефицитом систем ПВО Patriot в Украине.

Массированный удар 30 июля — что известно

В ночь на 30 июля Россия нанесла массированный комбинированный удар по Украине с применением 358 средств воздушного нападения — 74 ракет и 284 БПЛА.

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Российские войска выпустили по Львову 22 крылатые ракеты. В результате удара были повреждены два многоэтажных дома. Один человек погиб, по меньшей мере 34 — пострадали.

В Радушном возле Кривого Рога в результате прямого попадания российской баллистической ракеты в частный дом, где проживала многодетная семья, погибли трое детей и трое взрослых.

В Киеве в результате баллистического обстрела возникли пожары в двух районах. Известно об одном погибшем. Также о последствиях атаки сообщалось в Житомирской, Киевской, Ровненской и других областях.

Одна из российских крылатых ракет Х-101 залетела на территорию Польши и упала в Люблинском воеводстве. Обломки нашли в поле, между селами Тарнава-Колония и Токары.