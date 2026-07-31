Массированная атака 30 июля: Россия сокращает количество шахедов, которыми атакует Украину, и масштабирует удары баллистикой — анализ ISW
Обломок российской крылатой ракеты во Львове, 30 июля 2026 года (Фото: REUTERS/Stringer)
Войска страны-агрессора России в июле 2026 года значительно сократили количество дронов, используемых для массированных атак на Украину, отдав предпочтение баллистическим ракетам на фоне нехватки в Украине ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot, сообщает Институт изучения войны (ISW).
Аналитики изучили массированную российскую атаку 30 июля, в ходе которой войска РФ применили 74 ракеты и 284 БПЛА. Ночной удар нанес значительный ущерб гражданскому населению и инфраструктуре, хотя общее количество средств воздушного нападения (358) не было самым большим из тех, что Россия применяла против Украины.
Разрушительные последствия обстрела объясняются тем, что российские войска использовали большое количество баллистических ракет (девять Искандер-М / С-400 / KN-23), от которых у Украины на данный момент нет защиты, пишет ISW.
В целом в последнее время Россия запускает меньше дронов и больше ракет: в июле Украину атаковали 4606 дронов и 376 ракет, а в июне — 5749 и 181 соответственно. Российские военкоры объясняют такую тенденцию эффективностью украинской ПВО против шахедов, а также ограничениями в возможностях связи у России, которые сокращают дальность действия ударных дронов, говорится в аналитическом материале.
Во время удара 30 июля страна-агрессор впервые с лета 2025 года применила как минимум одну баллистическую ракету из Северной Кореи — KN-23 — на фоне информации о новых поставках. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты нанесли удар ракетой KN-23 по поселку Радушное под Кривым Рогом, в результате чего погибла многодетная семья. Источник Reuters также сообщил, что использование ракет из Северной Кореи свидетельствует об ограниченных запасах баллистических ракет у РФ. Последний подтвержденный Украиной случай применения северокорейской ракеты был зафиксирован 8 августа 2025 года.
ISW отмечает, что поставки Северной Кореей баллистических ракет в Россию позволяют ей сократить количество неэффективных атак БПЛА и нарастить масштабы ударов баллистическими ракетами, чтобы воспользоваться дефицитом систем ПВО Patriot в Украине.
Массированный удар 30 июля — что известно
В ночь на 30 июля Россия нанесла массированный комбинированный удар по Украине с применением 358 средств воздушного нападения — 74 ракет и 284 БПЛА.
Российские войска выпустили по Львову 22 крылатые ракеты. В результате удара были повреждены два многоэтажных дома. Один человек погиб, по меньшей мере 34 — пострадали.
В Радушном возле Кривого Рога в результате прямого попадания российской баллистической ракеты в частный дом, где проживала многодетная семья, погибли трое детей и трое взрослых.
В Киеве в результате баллистического обстрела возникли пожары в двух районах. Известно об одном погибшем. Также о последствиях атаки сообщалось в Житомирской, Киевской, Ровненской и других областях.
Одна из российских крылатых ракет Х-101 залетела на территорию Польши и упала в Люблинском воеводстве. Обломки нашли в поле, между селами Тарнава-Колония и Токары.