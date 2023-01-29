Зеленский: Россия сохраняет высокую интенсивность атак и хочет затянуть войну. Должны сделать время нашим оружием 29 января, 21:10 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Российские оккупанты постоянно пытаются прорвать оборону украинских военных на нескольких направлениях в Донецкой области. Ситуация «очень жесткая».

Об этом в вечернем видеообращении заявил президент Владимир Зеленский в воскресенье, 29 января.

По его словам, несмотря на многочисленные потери, оккупанты сохраняют высокую интенсивность атак. В некоторых своих войнах Россия теряла в целом меньше, чем кладет на поле боя, в частности под Бахмутом, сказал Зеленский.

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«И противопоставить этому можно только чрезвычайную стойкость и полное понимание того, что, защищая Донбасс, наши воины защищают всю Украину. Потому что каждый остановленный шаг врага именно там — это десятки недопущенных шагов оккупантов на других направлениях», — подчеркнул он.

Зеленский рассказал, что во время Ставки глава разведки доложил, как ситуация может измениться в ближайшее время. Он уверяет: делают все, «чтобы наше давление все же перевесило штурмовые возможности оккупантов». Также, по словам Зеленского, важно сохранять динамику оборонной поддержки от партнеров. Быстрые поставки он назвал «одним из ключевых факторов» в этой войне.

«Россия надеется затянуть войну, истощать наши силы. Следовательно, мы должны сделать время нашим оружием. Должны ускорять события. Ускорять поставки и открытие новых нужных вооруженных опций для Украины», — подчеркнул Зеленский.

Президент поблагодарил всех военных, отражающих вражеские штурмы, отметив бойцов 72-й отдельной механизированной бригады и 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады «за настойчивость при выполнении боевых задач» на Донецком направлении.

Кроме того, он отметил бойцов на южных направлениях — 44-ю и 406-ю артиллерийские бригады, а также разведывательные подразделения 123-й и 124-й бригад теробороны.