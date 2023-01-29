Зеленский: Россия сохраняет высокую интенсивность атак и хочет затянуть войну. Должны сделать время нашим оружием
Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)
Российские оккупанты постоянно пытаются прорвать оборону украинских военных на нескольких направлениях в Донецкой области. Ситуация «очень жесткая».
Об этом в вечернем видеообращении заявил президент Владимир Зеленский в воскресенье, 29 января.
Зеленский рассказал, что во время Ставки глава разведки доложил, как ситуация может измениться в ближайшее время. Он уверяет: делают все, «чтобы наше давление все же перевесило штурмовые возможности оккупантов». Также, по словам Зеленского, важно сохранять динамику оборонной поддержки от партнеров. Быстрые поставки он назвал «одним из ключевых факторов» в этой войне.
«Россия надеется затянуть войну, истощать наши силы. Следовательно, мы должны сделать время нашим оружием. Должны ускорять события. Ускорять поставки и открытие новых нужных вооруженных опций для Украины», — подчеркнул Зеленский.
Президент поблагодарил всех военных, отражающих вражеские штурмы, отметив бойцов 72-й отдельной механизированной бригады и 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады «за настойчивость при выполнении боевых задач» на Донецком направлении.
Кроме того, он отметил бойцов на южных направлениях — 44-ю и 406-ю артиллерийские бригады, а также разведывательные подразделения 123-й и 124-й бригад теробороны.