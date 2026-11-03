— Я хотел бы начать с рекордных потерь противника: в октябре россияне потеряли более 52 тысяч человек личного состава, причем значительная часть этих потерь — именно на счету дронов. Хотя, казалось бы, в непогоду такого происходить не должно. Генеральный штаб также сообщает о рекордных суточных потерях противника: за минувшие сутки россияне потеряли 2500 военнослужащих, из которых 708 оккупантов были уничтожены Силами беспилотных систем. Это удивительно, ведь россияне, вероятно, рассчитывали на то, что дроны не летают в непогоду — ни в туман, ни в дождь. Казалось бы, осень должна способствовать их продвижению, но на деле всё складывается иначе. Как это объяснить? Произошло что-то феноменальное с нашими дронами?

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— В принципе, то же самое, что происходило каждый год. Они действительно наращивают усилия летом и осенью; насколько я понимаю, у них это было связано с выборами — они довольно активно организовали скрытую мобилизацию. И это еще не пик наступления — он будет более масштабным. То есть это, по сути, начало.