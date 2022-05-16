Россия хочет мобилизировать женщин на оккупированных территориях Украины — Денисова
Российские оккупанты продолжают принудительно мобилизовать украинцев из ОРДЛО на начатую Кремлем войну против Украины (Фото:ГУР)
Украинский омбудсмен Людмила Денисова рассказала, что россияне намерены мобилизовать женщин на оккупированных территориях.
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Об этом она сообщила в Facebook.
Предприятия в Луганской и Донецкой областях получили уведомление о том, что у них есть «сверить данные» женщин в возрасте от 18 до 45 лет по нескольким специализациям.
На территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей могут начать мобилизовать женщин, что нарушает 51 статью Женевской Конвенции.
Денисова отметила, что руководителям предприятий во временно оккупированных районах Луганской и Донецкой областей пришли сообщения о том, что нужно «сверить данные» о женщинах в возрасте от 18 до 45 лет по следующим специализациям: бухгалтер, повар, медсестра, лаборант, водитель, машинист, уборщик.
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