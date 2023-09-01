Россия собирает личные данные украинских военных через поддельные сайты — Голос Америки 1 сентября, 22:01 Украинский военнослужащий (Фото:Минобороны Украины / Facebook)

Россия собирает личные данные украинских военных и их родственников с помощью мошеннических сайтов, сообщает Голос Америки со ссылкой на чиновников Министерства обороны США.

Источники издания сообщили, что российские спецслужбы создали по меньшей мере два фальшивых сайта, которые выдают себя за ресурсы поддержки семей пленных, пропавших без вести или погибших украинских военных, и якобы помогают с их поиском.

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Чиновники Минобороны США утверждают, что Россия создала такие ресурсы вскоре после начала полномасштабного вторжения в Украину и сейчас речь может идти о тысячах собранных записей.

Россия, по мнению американских чиновников, использует имена, номера телефонов и адреса украинцев, полученные через эти ресурсы, чтобы определить, живет ли кто-то из военных или членов их семей на временно оккупированных Россией территориях.

Представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными в Украине Петр Яценко подтвердил Голосу Америки, что два упомянутых сайта обманом занимаются сбором информации. Впрочем, речь идет о большем числе фальшивых ресурсов, которые пытаются получить персональные данные родственников военных, говорит Яценко.

По его словам, Россия использует Telegram-каналы и группы в Facebook и Viber.

