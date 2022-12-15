Россия снова обстреляла энергетический объект ДТЭК. Его отключили от системы
Ликвидация последствий атаки россиян на энергосистему Одесской области (Фото:Кирилл Тимошенко/Telegram)
Российские оккупанты в четверг, 15 декабря, в очередной раз обстреляли энергетический объект ДТЭК Энерго. Его отключили от энергосистемы. По предварительным данным, пострадавших нет.
Об этом сообщила ДТЭК. О какой области и каком объекте идет речь, не указано.
«В результате обстрела серьезно повреждено оборудование. На данный момент предприятие полностью отключено от энергосистемы. Остановка привела к ограничению теплоснабжения в регионе», — заявили в компании.
Там добавили, что после обстрелов энергетики оперативно приступили к ликвидации последствий.
Ранее сегодня Россия атаковала центр Херсона и Харьков. В результате атаки первый город остался обесточенным, два человека погибли. Мэр Харькова сообщил об обстреле объекта инфраструктуры.
Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко 14 декабря заявил, что ситуация в энергосистеме Украины улучшилась, и в ближайшие дни регионы могут выйти на плановые отключения света.
По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, российские оккупанты за два месяца планомерных атак ракетами и дронами повредили около 50% украинской энергосистемы.