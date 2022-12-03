За сутки уничтожили более 500 оккупантов: Генштаб сообщил новые данные о потерях РФ в Украине 3 декабря, 09:00 Генштаб сообщил новые данные о потерях российских оккупантов (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

За минувшие сутки в Украине ликвидировали 510 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла 90 600 своих военных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на субботу, 3 декабря, потери РФ в Украине составили:

личного состава — около 90 600 ( +510) человек ликвидировано,

+510) человек ликвидировано, танков — 2917 ( +1) ед,

+1) ед, боевых бронированных машин — 5886 ( +3) ед,

+3) ед, артиллерийских систем — 1906 ( +1) ед,

+1) ед, РСЗО — 395 ( +0) ед,

+0) ед, средств ПВО — 210 ( +0) ед,

+0) ед, самолетов — 280 ( +0) ед,

+0) ед, вертолетов — 263 ( +1) ед,

+1) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 1572 ( +8),

+8), крылатых ракет — 531 ( +0),

+0), кораблей /катеров — 16 ( +0) ед,

+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн — 4472 ( +8) ед,

+8) ед, специальной техники — 163 ( +0).

Видео дня

Ранее в Минобороны сообщили, что в течение ноября Силы обороны Украины уничтожили рекордное количество российских оккупантов: 16 970.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что потери России в войне против Украины составляют около 200 тысяч военных.



Потери РФ на войне против Украины - инфографика НВ