За сутки уничтожили более 500 оккупантов: Генштаб сообщил новые данные о потерях РФ в Украине
Генштаб сообщил новые данные о потерях российских оккупантов (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)
За минувшие сутки в Украине ликвидировали 510 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла 90 600 своих военных.
Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на субботу, 3 декабря, потери РФ в Украине составили:
- личного состава — около 90 600 (+510) человек ликвидировано,
- танков — 2917 (+1) ед,
- боевых бронированных машин — 5886 (+3) ед,
- артиллерийских систем — 1906 (+1) ед,
- РСЗО — 395 (+0) ед,
- средств ПВО — 210 (+0) ед,
- самолетов — 280 (+0) ед,
- вертолетов — 263 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 1572 (+8),
- крылатых ракет — 531 (+0),
- кораблей /катеров — 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 4472 (+8) ед,
- специальной техники — 163 (+0).
Ранее в Минобороны сообщили, что в течение ноября Силы обороны Украины уничтожили рекордное количество российских оккупантов: 16 970.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что потери России в войне против Украины составляют около 200 тысяч военных.