За сутки уничтожили более 500 оккупантов: Генштаб сообщил новые данные о потерях РФ в Украине

3 декабря, 09:00
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Генштаб сообщил новые данные о потерях российских оккупантов (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

Генштаб сообщил новые данные о потерях российских оккупантов (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

За минувшие сутки в Украине ликвидировали 510 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла 90 600 своих военных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на субботу, 3 декабря, потери РФ в Украине составили:

  • личного состава — около 90 600 (+510) человек ликвидировано,
  • танков — 2917 (+1) ед,
  • боевых бронированных машин — 5886 (+3) ед,
  • артиллерийских систем — 1906 (+1) ед,
  • РСЗО — 395 (+0) ед,
  • средств ПВО — 210 (+0) ед,
  • самолетов — 280 (+0) ед,
  • вертолетов — 263 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 1572 (+8),
  • крылатых ракет — 531 (+0),
  • кораблей /катеров — 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 4472 (+8) ед,
  • специальной техники — 163 (+0).

Видео дня

Ранее в Минобороны сообщили, что в течение ноября Силы обороны Украины уничтожили рекордное количество российских оккупантов: 16 970.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что потери России в войне против Украины составляют около 200 тысяч военных.

Потери РФ на войне против Украины - инфографика НВ
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Генштаб Армия России Российские военные Война России против Украины

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