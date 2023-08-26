«У Путина один ресурс». Если не проводить активных действий, Россия сможет держать оборону хоть всю жизнь — Буданов 26 августа, 16:17 Кирилл Буданов (Фото:NV)

У Российской Федерации достаточно только человеческого ресурса. Враг может держать оборону в оккупации хоть всю жизнь, если Украина не будет действовать.

Об этом сообщает заявил руководитель Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов в интервью Радио Свобода.

«Нет у Путина ресурса, кроме человеческого. Больше никакого ресурса нет, экономики нет, военно-промышленного ресурса нет, запасы исчерпаны. Человеческого материала у них очень много, однако это единственное, что у них есть в достаточном количестве», — заявил Буданов.

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По словам руководителя ГУР, Российская Федерация исчерпала свой ресурс, в связи с чем вынуждена выпрашивать запасы у третьих стран. В частности, дефицит ресурсов он объяснил тем, что за последние 30 лет после распада Советского Союза страна-террорист никоим образом их не пополняла.

«За последние годы Россия была второй-третьей страной по экспорту. В то же время у нее еще был и черный экспорт. В черный экспорт шло гораздо больше, чем в белый», — отметил руководитель ГУР.

После начала полномасштабного вторжения Россия и Украина «встретили» войну с тем, что было. Уже полгода спустя россияне начали ездить в Иран, Африку, Кубу, поскольку их объем промышленности был уничтожен, а темпы производства не удовлетворяли потребности.

В то же время, человеческого ресурса в России достаточно, чтобы обороняться во временно оккупированных территориях Украины «хоть всю жизнь», если украинская сторона не будет проводить активных действий, добавил Буданов.