Россия вместо ракет бьет по Украине иранскими дронами Shahed-136 — Воздушные силы

26 сентября, 13:15
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Россия реже использует ракеты, но бьет иранскими дронами Shahed-136 (Фото:Вооруженные силы Украины)

Россия реже использует ракеты, но бьет иранскими дронами Shahed-136 (Фото:Вооруженные силы Украины)

Россия уменьшила количество ударов по Украине дорогими крылатыми ракетами, но при этом увеличила использование иранских дронов-камикадзе Shahed-136.

Об этом в эфире Белсат сообщил пресс-секретарь командование Воздушных сил Юрий Игнат.

По его словам, Иран мог поставить РФ несколько сотен таких беспилотников.

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ВСУ учатся противодействовать иранским дронам. Для борьбы с ними используют стрелковое оружие, пулеметы, зенитные установки, а также средства РЭБ.

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«Восемь из десяти среди первых были сбиты, противник это учел и использует новые тактические приемы, но мы отрабатываем приемы противодействия. Угроза есть, но цель сбивается», — сказал Игнат.

13 сентября украинские военные впервые сбили дрон Shahed-136 — это произошло вблизи Купянска.

23 сентября ВСУ впервые сбили многоцелевой ударный дрон иранского производства Mohajer-6, предназначенный для разведки и огневого поражения.

Россия использует иранские дроны не только против военных целей, но и нанося удары по украинским городам. В частности, в результате российской атаки иранскими дронами по Одессе 23 сентября погиб гражданский.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Иран Беспилотники Воздушные силы Дроны Война России против Украины

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