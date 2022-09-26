Россия вместо ракет бьет по Украине иранскими дронами Shahed-136 — Воздушные силы
Россия реже использует ракеты, но бьет иранскими дронами Shahed-136 (Фото:Вооруженные силы Украины)
Россия уменьшила количество ударов по Украине дорогими крылатыми ракетами, но при этом увеличила использование иранских дронов-камикадзе Shahed-136.
Об этом в эфире Белсат сообщил пресс-секретарь командование Воздушных сил Юрий Игнат.
По его словам, Иран мог поставить РФ несколько сотен таких беспилотников.
ВСУ учатся противодействовать иранским дронам. Для борьбы с ними используют стрелковое оружие, пулеметы, зенитные установки, а также средства РЭБ.
«Восемь из десяти среди первых были сбиты, противник это учел и использует новые тактические приемы, но мы отрабатываем приемы противодействия. Угроза есть, но цель сбивается», — сказал Игнат.
13 сентября украинские военные впервые сбили дрон Shahed-136 — это произошло вблизи Купянска.
23 сентября ВСУ впервые сбили многоцелевой ударный дрон иранского производства Mohajer-6, предназначенный для разведки и огневого поражения.
Россия использует иранские дроны не только против военных целей, но и нанося удары по украинским городам. В частности, в результате российской атаки иранскими дронами по Одессе 23 сентября погиб гражданский.
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