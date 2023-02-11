Спутниковые снимки показывают, что россияне отрыли шлюзы Каховской ГЭС: какова их цель 11 февраля, 17:00 Российские оккупанты открыли шлюзы Каховской ГЭС (Фото:Maxar)

Российские военные открыли шлюзы оккупированной Каховской ГЭС. Уровень воды уже упал на два метра — это самый низкий показатель за 30 лет.

На спутниковых снимках Maxar, опубликованных NPR, видно, как вода выливается через шлюзы. На изображениях видно, как по краям водохранилища образовалась широкая береговая линия из-за стремительного падения уровня воды.

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Издание напомнило, что вода вытекает из Каховского водохранилища еще с начала ноября 2022 года, когда оккупанты взорвали дорогу над дамбой ГЭС. Но взрыв тогда повредил только дорогу, а шлюзы остались почти невредимыми.

Однако, сразу после взрыва оказалось, что российские войска специально открыли дополнительные шлюзы.

«Результат был шокирующим. Данные радиолокационной альтиметрии показывают, что текущий уровень водоема примерно на два метра ниже его обычной высоты. С декабря уровень воды в водохранилище упал до самого низкого уровня за 30 лет спутниковых наблюдений», — пишет NPR.

Как отмечает издание, осушение водохранилища ставит под угрозу обеспечение питьевой водой сотен тысяч жителей, орошение почти полумиллиона сельскохозяйственных угодий в Херсонской области и безопасность Запорожской АЭС.

В настоящее время уровень воды составляет 14 метров, однако если он опустится ниже 13,2 метра, то система охлаждения ЗАЭС окажется под угрозой.

В конце прошлой недели Международное агентство по атомной энергии заявило, что ему известно о потенциальном риске, связанном с падением уровня воды в водохранилище. Гендиректор МАГАТЭ заявил, что «снижение уровня воды может стать источником беспокойства, если ему разрешат продолжаться».

Нечеткие мотивы

В Укргидроэнерго считают, что россияне намеренно сбрасывают воду из Каховской ГЭС.

В Запорожской ОВА предполагают, что целью осушения водохранилища может быть частичное затопление территории к югу от дамбы, чтобы не дать ВСУ форсировать Днепр. Там заявляют, что российские оккупанты «открыли шлюзы станции, опасаясь наступления украинских военных».

Эксперты, опрошенные журналистами NPR, также отмечают, что снижение уровня воды угрожает сельскохозяйственному производству на левобережной части Херсонщины и проблемам с питьевой водой в Бердянске, Мелитополе и Энергодаре.

«Кажется странным, что они делают выжженную землю на территории, которую публично провозгласили своей», — говорит Брайан Кунс, географ Шведского университета сельскохозяйственных наук, с которыми пообщалось издание.

Но мало что можно сделать, кроме как наблюдать, как вода стекает, пишет NPR.

«Я не знаю, какова цель этого. Но это очень тревожно», — добавляет эксперт.