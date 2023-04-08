«Слабая позиция». Сливы секретной информации — отчаянные попытки России остановить контрнаступление ВСУ — интервью NV 8 апреля, 17:51 Эксклюзив NV Украинский танк возвращается по полю с боевой задачи. (Фото:Константин и Влада Либеровы)

За несколько дней произошло два больших «слива» секретной информации, вызвавшие беспокойство в Пентагоне.

Эксперт Национального института стратегических исследований Алексей Ижак считает, что этим Россия предпринимает отчаянные попытки остановить контрнаступление Украины, которое активно анонсируют последние несколько месяцев.

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Впрочем, добавляет эксперт, это слабая позиция, поскольку показывает, что россияне не понимают, как они могут остановить ВСУ.

Детальнее о том, что может стоять за этими утечками информации, и почему с ними может быть связан Китай, Ижак рассказал в интервью Radio NV.