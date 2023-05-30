Москва может скрывать значительную часть своих военных потерь — британская разведка 30 мая, 10:00 По данным британской разведки, настоящие военные расходы России являются очень неопределенными (Фото:REUTERS/Максим Шеметов)

По данным британской разведки, Кремль решил не раскрывать значительную часть своих военных расходов, и наверняка оказывает давление на российский бюджет. Об этом сообщило Министерство обороны Британии в Twitter во вторник, 30 апреля.

Как было заявлено в сообщении Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI) 25 мая, военные расходы России в 2022 году выросли на 9,2% и составили 86,4 млрд долларов. По оценкам SIPRI, эта сумма составляет 4,1% валового внутреннего продукта (ВВП) России.

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Согласно информации британской разведки, настоящие военные расходы России являются очень неопределенными, поскольку они включают широкое использование засекреченных статей бюджета, особенно с февраля 2022 года, и недостаточную прозрачность.

Россия лишь недавно возобновила публикацию сводных данных о расходах после того, как приостановила их в мае 2022 года. Наверняка военные расходы остаются повышенными, и это оказывает давление на российские государственные финансы, говорится в сообщении.