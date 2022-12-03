«Уснул и не проснулся». Россия скрывает причины гибели своих военных перед новой волной мобилизации — перехват СБУ 3 декабря, 15:44 Оккупанты (Фото:Минобороны России/Telegram)

Российское командование скрывает причины гибели своих солдат перед новой волной мобилизации, чтобы предотвратить бунты в армии.



Об этом говорится в перехвате, обнародованном СБУ в Telegram.

В разговоре сибирячка рассказывает мобилизованному мужу, которого отправили воевать на Донецком направлении, о том, что мобилизованные возвращаются домой в цинковых гробах.



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«Уже толпы мобилизованных домой обратно приезжают… В цинке. У нас в Сибири уже вообще до хр*на, чуть ли не каждый день пишут», — сказала она.

Больше всего удивляет родственников официальная причина гибели.



«Не то, чтобы там где-то на учениях, или где-то там в боевых действиях … „Уснул и не проснулся“. Вот недавно случай был. А он был там, на передке…» — отметила женщина.

Оккупант считает очевидным, что таким образом командование пытается минимизировать панику в обществе перед новой волной мобилизации, которую в РФ планируют провести в декабре.



«Сейчас скажи, что пиз*ец, всё, все там… умрут нах*й, и х*й кто пойдёт больше», — сказал он.



По его словам, «новобранцы» и так деморализованы. Часть из них калечит себя и даже не доезжает до войны.



«Там один, короче, себе вены вскрыл, второго порезали, третий от синьки сдох», — сказал захватчик.

