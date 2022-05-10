Россия скрывает потери в Украине: убитых военных записывают в список без вести пропавших — новый перехват СБУ 10 мая, 12:15 Цей матеріал також доступний українською СБУ узнала, как Россия пытается скрывать свои потери в Украине (Фото:Генштаб)

Чтобы скрыть свои потери на войне в Украине, Россия записывает убитых военных в список без вести пропавших, свидетельствует новый телефонный перехват СБУ.



Война России против Украины — главные события 10 мая

Один из оккупантов рассказывает своей жене, что тела убитых складывают на импровизированных свалках.

«Это не морг, это свалка. Здоровенное, это… поле — не поле, полигон — не полигон… Огорожено, оцеплено, никого не пускают. И, короче, там тысячами привозят. Свалка высотой с человеческий рост», — говорит он.

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По его словам, эту свалку организовали прямо под Донецком. Его охрана зарабатывает большие деньги, помогая родственникам мертвецов найти их останки.

Оккупант рассказал, что узнал об этом, поскольку на этой свалке знакомая отыскала тело брата.

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