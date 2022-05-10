Россия скрывает потери в Украине: убитых военных записывают в список без вести пропавших — новый перехват СБУ

10 мая, 12:15
Цей матеріал також доступний українською
СБУ узнала, как Россия пытается скрывать свои потери в Украине (Фото:Генштаб)

СБУ узнала, как Россия пытается скрывать свои потери в Украине (Фото:Генштаб)

Чтобы скрыть свои потери на войне в Украине, Россия записывает убитых военных в список без вести пропавших, свидетельствует новый телефонный перехват СБУ.

Война России против Украины — главные события 10 мая

Один из оккупантов рассказывает своей жене, что тела убитых складывают на импровизированных свалках.

«Это не морг, это свалка. Здоровенное, это… поле — не поле, полигон — не полигон… Огорожено, оцеплено, никого не пускают. И, короче, там тысячами привозят. Свалка высотой с человеческий рост», — говорит он.

Видео дня

По его словам, эту свалку организовали прямо под Донецком. Его охрана зарабатывает большие деньги, помогая родственникам мертвецов найти их останки.

https://www.youtube.com/embed/rOaST4mW81I

Оккупант рассказал, что узнал об этом, поскольку на этой свалке знакомая отыскала тело брата.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Перехват Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X