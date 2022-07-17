Россия серьезно воспринимает угрозу наступления ВСУ на юге — британская разведка

17 июля, 10:07
ВСУ (Фото:Генштаб ВСУ via Facebook)

ВСУ (Фото:Генштаб ВСУ via Facebook)

На фоне заявлений и шагов Украины по деоккупации южных регионов Россия начала усиливать свои оборонные позиции.

Об этом говорится в сводке разведки Великобритании за 17 июля.

«Россия укрепляет оборонительные позиции на оккупированных территориях юга Украины. Речь идет о перемещении живой силы, техники и оборонных запасов между Мариуполем и Запорожьем и Херсоном. Российские силы в Мелитополе также усиливают меры безопасности», — говорится в сообщении.

Видео дня

Отмечено, что украинские военные оказывают давление на российскую оборонную линию в Херсонской области уже больше месяца, и последние политические заявления руководства Украины "предупреждают о предстоящих наступательных операциях с целью вытеснения России с территорий, которые она сейчас контролирует".

В британской разведке считают, что российские оборонные шаги, вероятно, являются ответом на ожидаемые украинские наступательные действия, на требования, выдвинутые министром обороны Шойгу во время недавнего визита на Донбасс, а также на атаки, которые Украина осуществляет против командных пунктов, логистических узлов и сосредоточения войск.

"Учитывая давление на российскую живую силу, усиление юга на фоне дальнейшей борьбы за Донбасс, вероятно, свидетельствует о серьезности, с которой российские командиры воспринимают угрозу", — заключают аналитики.

https://twitter.com/DefenceHQ/status/1548542893865959424
Редактор: Виктория Бедрак

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Великобритания Разведка Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Райан Холидей: «Мы осознаем, что каким-то вещам грош цена, только когда получаем их» (Фото:AndrewLozovyi/Depositphotos)
Не то, что вы думаете. Что на самом деле имеет значение в жизни
Райан Холидей
Квинтет Стефана — это первая группа взаимосвязанных галактик, обнаруженная человечеством (Фото:NASA, ESA, CSA, and STScI)
Переворот сознания /
Что именно мы видим на первых снимках, сделанных революционным телескопом имени Джеймса Уэбба
17 июля, 08:45
Научпоп
Всегда есть четкие сигналы, что у вас не все хорошо (Фото:Priscilla Du Preez/Unsplash)
Не делайте этих ошибок /
Шесть проблем в отношениях, которые нельзя игнорировать
17 июля, 07:00
Медицина
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X