Россия серьезно воспринимает угрозу наступления ВСУ на юге — британская разведка 17 июля, 10:07 ВСУ (Фото:Генштаб ВСУ via Facebook)

На фоне заявлений и шагов Украины по деоккупации южных регионов Россия начала усиливать свои оборонные позиции.

Об этом говорится в сводке разведки Великобритании за 17 июля.

«Россия укрепляет оборонительные позиции на оккупированных территориях юга Украины. Речь идет о перемещении живой силы, техники и оборонных запасов между Мариуполем и Запорожьем и Херсоном. Российские силы в Мелитополе также усиливают меры безопасности», — говорится в сообщении.

Видео дня

Отмечено, что украинские военные оказывают давление на российскую оборонную линию в Херсонской области уже больше месяца, и последние политические заявления руководства Украины "предупреждают о предстоящих наступательных операциях с целью вытеснения России с территорий, которые она сейчас контролирует".



В британской разведке считают, что российские оборонные шаги, вероятно, являются ответом на ожидаемые украинские наступательные действия, на требования, выдвинутые министром обороны Шойгу во время недавнего визита на Донбасс, а также на атаки, которые Украина осуществляет против командных пунктов, логистических узлов и сосредоточения войск.



"Учитывая давление на российскую живую силу, усиление юга на фоне дальнейшей борьбы за Донбасс, вероятно, свидетельствует о серьезности, с которой российские командиры воспринимают угрозу", — заключают аналитики.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.