Атака на фоне морозов. Россия в ближайшие дни может снова попытаться ударить по украинской энергоинфраструктуре — ГУР 8 января, 14:33 Россия хочет оставить украинцев без электричества на фоне морозов (Фото:Воздушное командование Восток)

В ближайшие дни РФ может устроить новую ракетную атаку по украинской инфраструктуре, поскольку в Кремле стремятся оставить украинцев без электричества на фоне морозов.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью итальянской газете Corriere della Sera, опубликованному в воскресенье, 8 января.

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Комментируя предложенное Путиным «рождественское перемирие», Скибицкий отметил, что это «только пропаганда».

«Путин только пытается проверить реакцию украинцев и международного сообщества. И они готовят новые бомбардировки, у нас есть информация об этом. Мы не исключаем, что в конце нынешних праздников будет новая атака», — сказал представитель ГУР.

Он отметил, что из-за нехватки ракет россияне прибегают к комбинированным атакам, применяя одновременно ракеты, запускаемые с моря и воздуха, и беспилотники.

«Перед Новым годом в налетах россияне применили лишь 20 ракет. В октябре они использовали 70−80 [ракет]. …Мы также знаем, что у них осталось всего 90 Искандеров. У них проблемы с производством этого оружия. И они также снизили частоту бомбардировок. Но все равно существует опасность», — сказал Скибицкий.

По его словам, РФ хочет оставить украинцев без электричества на фоне падения температуры.

«Вероятно, они все равно постараются ударить по нашей энергетической инфраструктуре. Сегодня-завтра ожидается снижение температуры. И они пытаются оставить без света население всей Украины, особенно в эти моменты, когда холодает», — добавил он.

Ранее в украинской разведке сообщали, что у России осталось высокоточных ракет на два-три массированных удара по Украине. Руководитель ГУР Кирилл Буданов отмечает, что речь идет только об имеющихся снарядах без производства новых.

Последнюю массированную ракетную атаку Россия совершила во время новогодних праздников 31 декабря и 1 января. Тогда силы ПВО сбили 12 из более чем 20 российских крылатых ракет и все дроны, атаковавшие Украину. В то же время вражеские снаряды или их обломки ударили по Киеву, Запорожью, Хмельницкому и Николаеву, убив и ранив мирных жителей.