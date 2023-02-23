В боях за Бахмут Россия считает потери тысячами: раненых «вагнеровцев» бросают умирать — Генштаб 23 февраля, 15:00 Бахмутское направление остается самой сложной точкой фронта (Фото:Valentyn Ogirenko/Reuters)

Бахмутское направление остается самой сложной точкой фронта. В попытках захватить город войска РФ теряют убитыми тысячи военных, а наемников ЧВК Вагнера вообще не считают.

Об этом в ходе брифинга сообщил заявил замначальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.

«Для продвижения вперед враг не считается с потерями ни в вооружении, ни в личном составе. Количество убитыми в боях за Бахмут оккупанты считают тысячами, а наемников вообще не считают целесообразным эвакуировать, приемлемым для врага является то, что раненых „вагнеровцев“ они сознательно оставляют, живых там назад не пускают», — сказал он.

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Бахмут остается одной из самых горячих точек, где продолжаются самые агрессивные бои. Войска РФ бросили все свои силы на прорыв и окружение Бахмута.

3 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские защитники не намерены сдавать город. 15 февраля он заявил, что ВСУ сложно на этом направлении, но они держатся.