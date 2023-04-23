Сбросили снаряды с беспилотника. Оккупанты атаковали Никополь, есть пострадавшие

23 апреля, 19:03
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Последствия российского обстрела Никополя 23 апреля (Фото:Сергей Лисак/Facebook)

Последствия российского обстрела Никополя 23 апреля (Фото:Сергей Лисак/Facebook)

В воскресенье, 23 апреля, российские оккупанты атаковали Никополь Днепропетровской области с беспилотников. В результате сброса взрывных снарядов пострадали трое местных жителей, повреждены жилые дома.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

«Оккупанты в очередной раз атаковали город из беспилотников. Сбрасывали опасные снаряды. Раздалось по меньшей мере четыре взрыва. Один мужчина 33 лет получил осколочные ранения. Еще двое – с минно-взрывными травмами и контузиями», — отметил Лысак.

Видео дня

Российские оккупанты обстреляли Никополь 23 апреля

Сергей Лысак/Telegram, Александр Саюк/Facebook
Сергей Лысак/Telegram, Александр Саюк/Facebook
Сергей Лысак/Telegram, Александр Саюк/Facebook
Сергей Лысак/Telegram, Александр Саюк/Facebook
Сергей Лысак/Telegram, Александр Саюк/Facebook
Сергей Лысак/Telegram, Александр Саюк/Facebook
Сергей Лысак/Telegram, Александр Саюк/Facebook
Редактор: Владислав Вергун

Теги:   Беспилотник Раненые Днепропетровская область Никополь Война России против Украины Сергей Лысак российские атаки

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