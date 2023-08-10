Российские войска сбросили на Купянск авиабомбу, разрушено здание горсовета — фото

10 августа, 10:00
Поделиться:
Здание Купянского горсовета после удара РФ (Фото:https://t.me/synegubov)

Здание Купянского горсовета после удара РФ (Фото:https://t.me/synegubov)

Российские войска сбросили на Купянск авиабомбу, разрушено здание горсовета.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram в четверг, 10 августа.

«В полночь враг нанес удар по г. Купянск управляемой авиабомбой ФАБ-250», — написал он.

Видео дня

По его словам, в результате удара повреждено здание горсовета.

Читайте также:
100 тысяч оккупантов и 900 танков. Россияне пытаются развить наступление на Купянском направлении: как они действуют и имеют ли шансы на прорыв
t.me/synegubov
Фото: t.me/synegubov
t.me/synegubov
Фото: t.me/synegubov

Также в 7:30 враг снова обстрелял Купянск, поврежден дом. На эту минуту информация о пострадавших не поступала.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский заявлял, что российские захватчики выбрали главным для своего наступления Купянское направление.

Представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый заявлял, что оккупанты хотели бы провраться в район Купянска, но ВСУ срывают их намерения.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Харьковская область Купянск Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X