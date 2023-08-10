Российские войска сбросили на Купянск авиабомбу, разрушено здание горсовета — фото 10 августа, 10:00 Здание Купянского горсовета после удара РФ (Фото:https://t.me/synegubov)

Российские войска сбросили на Купянск авиабомбу, разрушено здание горсовета.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram в четверг, 10 августа.

«В полночь враг нанес удар по г. Купянск управляемой авиабомбой ФАБ-250», — написал он.

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По его словам, в результате удара повреждено здание горсовета.

Фото: t.me/synegubov

Фото: t.me/synegubov

Также в 7:30 враг снова обстрелял Купянск, поврежден дом. На эту минуту информация о пострадавших не поступала.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский заявлял, что российские захватчики выбрали главным для своего наступления Купянское направление.

Представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый заявлял, что оккупанты хотели бы провраться в район Купянска, но ВСУ срывают их намерения.