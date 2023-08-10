Российские войска сбросили на Купянск авиабомбу, разрушено здание горсовета — фото
Здание Купянского горсовета после удара РФ (Фото:https://t.me/synegubov)
Российские войска сбросили на Купянск авиабомбу, разрушено здание горсовета.
Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram в четверг, 10 августа.
«В полночь враг нанес удар по г. Купянск управляемой авиабомбой ФАБ-250», — написал он.
По его словам, в результате удара повреждено здание горсовета.
Также в 7:30 враг снова обстрелял Купянск, поврежден дом. На эту минуту информация о пострадавших не поступала.
Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский заявлял, что российские захватчики выбрали главным для своего наступления Купянское направление.
Представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый заявлял, что оккупанты хотели бы провраться в район Купянска, но ВСУ срывают их намерения.