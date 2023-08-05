Россия сбросила авиабомбу на центр переливания крови в Харьковской области, есть погибшие

5 августа, 22:48
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Последствия российского удара по центру переливания крови, Купянская громада Харьковской области, 5 августа 2023 года (Фото:Zelenskiy / Official / Telegram)

Последствия российского удара по центру переливания крови, Купянская громада Харьковской области, 5 августа 2023 года (Фото:Zelenskiy / Official / Telegram)

Российские оккупанты вечером в субботу, 5 августа, сбросили управляемую авиабомбу на центр переливания крови в Купянской громаде Харьковской области. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в Telegram.

Известно о погибших и раненых, на месте работают пожарные.

«Одно это преступление войны говорит все о российской агрессии. Звери, уничтожающие то, что просто дает возможность жить. Победить террористов — дело чести для всех, кто ценит жизнь», — сказал Зеленский.

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Ранее 5 августа страна-террорист атаковала Украину ракетами Калибр и Кинжал. Президент в вечернем обращении подтвердил, что оккупанты ударили по Хмельницкой области, а также по предприятию Мотор Сич в Запорожье. Часть ракет сбили силы ПВО.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Харьковская область Владимир Зеленский Переливание крови Военные преступления РФ Купянск Война России против Украины

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