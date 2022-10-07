Россия второй поставщик вооружений украинской армии после США — командир Грузинского легиона

7 октября, 15:53
Поделиться:
Местный житель проезжает на велосипеде мимо брошенных российских танков в Кирилловке Харьковской области, 1 октября (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

Местный житель проезжает на велосипеде мимо брошенных российских танков в Кирилловке Харьковской области, 1 октября (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

Командир Грузинского легиона Мамука Мамулашвили в интервью Радио НВ рассказал о количестве захваченной у российской армии трофейной техники.

«Можно саркастически сказать, русскими было поставлено много вооружений для украинской армии. Я бы сказал, после Соединенных Штатов, Россия сегодня второй поставщик вооружений украинской армии», — сказал Мамулашвили Радио НВ.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=9vxICRjJtz4&t=1s

29 сентября спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона заявил, что Украина захватила более 1 тысячи единиц техники российских оккупантов.

По его словам, ВСУ уже получили более 400 трофейных танков, 700 бронемашин разного типа и 170 артиллерийских систем.

https://www.youtube.com/watch?v=v9exdYelTBg

Агентство Bloomberg 21 сентября сообщало, что ВСУ захватили на востоке десятки танков, брошенных убегающими российскими войсками. Один из собеседников агентства назвал число около 200, не уточнив, сколько из них исправны. Другой сказал, что среди трофеев — в том числе более поздние модели, такие как Т-80. По данным исследователей портала Oryx, которые учитывают данные из открытых источников, с начала полномасштабной войны защитники Украины получили более 380 российских танков.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Украина-Россия Военная техника Война в Украине Российская военная техника Российско-украинская война Грузинский легион в Украине Радио НВ Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X