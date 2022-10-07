Россия второй поставщик вооружений украинской армии после США — командир Грузинского легиона 7 октября, 15:53 Местный житель проезжает на велосипеде мимо брошенных российских танков в Кирилловке Харьковской области, 1 октября (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

Командир Грузинского легиона Мамука Мамулашвили в интервью Радио НВ рассказал о количестве захваченной у российской армии трофейной техники.



«Можно саркастически сказать, русскими было поставлено много вооружений для украинской армии. Я бы сказал, после Соединенных Штатов, Россия сегодня второй поставщик вооружений украинской армии», — сказал Мамулашвили Радио НВ.

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29 сентября спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона заявил, что Украина захватила более 1 тысячи единиц техники российских оккупантов.

По его словам, ВСУ уже получили более 400 трофейных танков, 700 бронемашин разного типа и 170 артиллерийских систем.

Агентство Bloomberg 21 сентября сообщало, что ВСУ захватили на востоке десятки танков, брошенных убегающими российскими войсками. Один из собеседников агентства назвал число около 200, не уточнив, сколько из них исправны. Другой сказал, что среди трофеев — в том числе более поздние модели, такие как Т-80. По данным исследователей портала Oryx, которые учитывают данные из открытых источников, с начала полномасштабной войны защитники Украины получили более 380 российских танков.

