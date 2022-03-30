Россияне не хотят воевать против Украины. Армия РФ с трудом набирает «добровольцев» — Генштаб 30 марта, 13:20 Цей матеріал також доступний українською По данным Генштаба, Россия столкнулась с трудностями при наборе «добровольцев» на войну против Украины (Фото:Генштаб)

Личный состав российских оккупантов деморализован и имеет низкую мотивацию к участию в боевых действиях на территории Украины.



Война России против Украины — главные события 30 марта



Об этом сообщает Генштаб.

По имеющейся информации, попытки российского военного командования мобилизовать «добровольцев» не имеют поддержки населения.

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В частности, в Калининградской области удалось собрать только 17 так называемых «добровольцев».



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