Бьют по мирному населению. Российские оккупанты с самого утра атакуют Запорожскую область, есть жертвы 23 июня, 14:49 Российские войска атакуют Запорожскую область (Фото:t.me/zoda_gov_ua)

Российские оккупанты с самого утра атакуют Запорожскую область, трое запорожцев стали жертвами вооруженного террора в Приморском.

Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Юрий Малашко в пятницу, 23 июня в Telegram.

«С самого утра российские террористы атакуют мирное население. Трое запорожцев стали жертвами вооруженного террора в Приморском», — написал он.

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