Российская пропаганда с помощью японского парламентария пытается склонить Украину к переговорам с РФ — СНБО

23 июня, 15:50
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Российские пропагандисты (Фото:Скриншот/Youtube/Алеся Бацман)

Российские пропагандисты (Фото:Скриншот/Youtube/Алеся Бацман)

Российская пропаганда с помощью японского парламентария Мунео Судзуки пытается склонить Украину к переговорам со страной-агрессором Россией.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Telegram.

В ведомстве заявили, что Судзуки в комментарии российскому пропагандисту возложил на Украину вину за то, что РФ развязала полномасштабную войну. По его словам, якобы «Киев ответственен за невыполнение Минских соглашений».

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«Такое заявление японского политика — продолжение его риторики о том, что Украине следует срочно капитулировать», — добавили в центре.

https://www.youtube.com/embed/1PPwl_Ol7oI

В ведомстве напомнили, что в четверг, 16 июня, издание Yahoo News Japan опубликовало статью Судзуки, в которой политик заявил: если Украина не может воевать без помощи Запада, «почетная капитуляция важна для сохранения жизней».

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«Это заявление получило шквал критики со стороны японского общества, поддерживающего территориальную целостность Украины», — говорится в сообщении.

В преддверии саммита G7, который состоится в Германии в воскресенье, 26 июня, Россия через лояльных политиков еще активнее пытается склонить Украину к переговорам.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Пропаганда Пропагандист Война России против Украины

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