Россия с 24 февраля убила 184 украинских спортсмена — Зеленский

14 декабря, 19:49
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Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

С начала полномасштабного вторжения России погибли 184 украинских спортсмена. Президент Украины Владимир Зеленский призвал Международный олимпийский комитет изолировать РФ.

В телефонном разговоре с главой МОК Томасом Бахом Зеленский выразил разочарование присутствием президента Олимпийского комитета России на саммите МОК 9 ноября и намерением вернуть российских и белорусских спортсменов на международные соревнования под нейтральным флагом.

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По его словам, молчание спортсменов, тренеров и функционеров потакает агрессии, а россия использует спорт в пропагандистских целях.

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«Нельзя пытаться быть нейтральными, когда уничтожаются основы мирной жизни и игнорируются общечеловеческие ценности», — подчеркнул глава государства.

По мнению Зеленского, справедливым ответом на войну против Украины должна быть только полная изоляция россии на международной арене. В частности, на международных спортивных мероприятиях.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Спортсмен Владимир Зеленский Спортсмены Военные преступления РФ Война России против Украины

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