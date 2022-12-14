Россия с 24 февраля убила 184 украинских спортсмена — Зеленский
Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)
С начала полномасштабного вторжения России погибли 184 украинских спортсмена. Президент Украины Владимир Зеленский призвал Международный олимпийский комитет изолировать РФ.
В телефонном разговоре с главой МОК Томасом Бахом Зеленский выразил разочарование присутствием президента Олимпийского комитета России на саммите МОК 9 ноября и намерением вернуть российских и белорусских спортсменов на международные соревнования под нейтральным флагом.
По его словам, молчание спортсменов, тренеров и функционеров потакает агрессии, а россия использует спорт в пропагандистских целях.
«Нельзя пытаться быть нейтральными, когда уничтожаются основы мирной жизни и игнорируются общечеловеческие ценности», — подчеркнул глава государства.
По мнению Зеленского, справедливым ответом на войну против Украины должна быть только полная изоляция россии на международной арене. В частности, на международных спортивных мероприятиях.