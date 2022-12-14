Россия с 24 февраля убила 184 украинских спортсмена — Зеленский 14 декабря, 19:49 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

С начала полномасштабного вторжения России погибли 184 украинских спортсмена. Президент Украины Владимир Зеленский призвал Международный олимпийский комитет изолировать РФ.

В телефонном разговоре с главой МОК Томасом Бахом Зеленский выразил разочарование присутствием президента Олимпийского комитета России на саммите МОК 9 ноября и намерением вернуть российских и белорусских спортсменов на международные соревнования под нейтральным флагом.

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По его словам, молчание спортсменов, тренеров и функционеров потакает агрессии, а россия использует спорт в пропагандистских целях.

«Нельзя пытаться быть нейтральными, когда уничтожаются основы мирной жизни и игнорируются общечеловеческие ценности», — подчеркнул глава государства.

По мнению Зеленского, справедливым ответом на войну против Украины должна быть только полная изоляция россии на международной арене. В частности, на международных спортивных мероприятиях.