Россия разворачивает дополнительные силы ПВО в оккупированном Крыму — Минобороны

6 июня, 16:57
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Спутниковые фото Севастополя, 29 апреля 2022 года (Фото:Maxar Technologies/Handout via REUTERS)

Спутниковые фото Севастополя, 29 апреля 2022 года (Фото:Maxar Technologies/Handout via REUTERS)

Россия развертывает дополнительные силы противовоздушной обороны в северо-западной части оккупированного Крыма.

Об этом заявил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник на брифинге.

В районах Оленевки и Раздольного идет развертывание двух зенитно-ракетных дивизионов С-300.

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"Российский агрессор наращивает систему ПВО во временно оккупированном Крыму", – сказал Мотузяник.

Кроме того, российские военные блокируют гражданское судоходство в северо-западной части Черного моря. Также враг удерживает в акватории 5 кораблей с возможным суммарным залпом до 34 КРМБ типа "Калибр".

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Редактор: Елена Басараб

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Теги:   Крым Оккупант Война России против Украины

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