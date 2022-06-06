В районах Оленевки и Раздольного идет развертывание двух зенитно-ракетных дивизионов С-300.

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"Российский агрессор наращивает систему ПВО во временно оккупированном Крыму", – сказал Мотузяник.

Кроме того, российские военные блокируют гражданское судоходство в северо-западной части Черного моря. Также враг удерживает в акватории 5 кораблей с возможным суммарным залпом до 34 КРМБ типа "Калибр".