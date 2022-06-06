Россия разворачивает дополнительные силы ПВО в оккупированном Крыму — Минобороны
Спутниковые фото Севастополя, 29 апреля 2022 года (Фото:Maxar Technologies/Handout via REUTERS)
Россия развертывает дополнительные силы противовоздушной обороны в северо-западной части оккупированного Крыма.
Об этом заявил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник на брифинге.
В районах Оленевки и Раздольного идет развертывание двух зенитно-ракетных дивизионов С-300.
"Российский агрессор наращивает систему ПВО во временно оккупированном Крыму", – сказал Мотузяник.
Кроме того, российские военные блокируют гражданское судоходство в северо-западной части Черного моря. Также враг удерживает в акватории 5 кораблей с возможным суммарным залпом до 34 КРМБ типа "Калибр".
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