Россияне разрушили более 85 тыс. жилых домов в Донецкой области — ОВА

9 августа, 02:31
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Мариуполь (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Мариуполь (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты разрушили в Донецкой области около 81,5 тысяч частных жилых домов. Полностью уничтожено или частично повреждено — 5,4 тысячи многоквартирных домов.

Об этом сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко, пишет Голос Америки.

По словам Кириленко, также в Донецкой области россияне разрушили более 1300 объектов социальной инфраструктуры, среди которых больницы, школы и детские сады.

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Кроме того, враг уничтожил 90 объектов транспортной инфраструктуры, в частности мостов, развязок и переправ.

Кириленко добавил, что под контролем украинской власти находится 51% территории Донецкой области, на которой до сих пор проживают 492 тысяч человек.

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Донецк Донецкая область Война в Украине Война России против Украины

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