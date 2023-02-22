Ущерб более чем в 46 млрд долларов. Россия за время войны разрушила более 81 тысяч объектов гражданской инфраструктуры — Костин 22 февраля, 21:10 Генеральный прокурор Андрей Костин (Фото:Андрей Костин/Facebook)

Российская армия за почти год полномасштабного вторжения в Украину разрушила более 81 тыс. объектов гражданской инфраструктуры, в том числе более 62 тыс. жилых домов.

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Андрей Костин в Facebook.

По его данным, это самый распространенный тип российских преступлений. В период с октября 2022 г. по февраль 2023 г. 77% ударов пришлось на объекты критической инфраструктуры.

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«Очевидно это сознательная тактика врага. Страдает и окружающая среда. Специалисты оценивают ущерб более чем в 46 млрд долларов, последствия в Европе будут испытывать десятилетиями», — говорится в публикации.

Счетная палата, ссылаясь на данные Оперативного штаба по фиксации экопреступлений РФ сообщала, что российские военные нанесли ущерб окружающей среде Украины более чем на 1,35 трлн грн.