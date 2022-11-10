Широкомасштабное российское вторжение, несмотря на заявления агрессора не трогать гражданскую инфраструктуру, принесло большую беду культурно-историческим памятникам Украины. В настоящее время Минкультуры уже верифицировало более 500 поврежденных и полностью разрушенных объектов. Кто, как и за что будет восстанавливать украинское национальное наследие?

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Ответы на эти вопросы искали участники международной научно-практической конференции «Культурное наследие в условиях войны: защита, сохранение и реставрация», прошедшей в столице в конце октября.

Фото: Международной научно-практической конференции «Культурное наследие в условиях войны: защита, сохранение и реставрация»

Статистика потерь культурного фронта не является окончательной. Во-первых, война продолжается, а значит, и обстрелы мирных украинских городов не прекращаются. Во-вторых, отсутствует исчерпывающая информация о состоянии памятников на временно оккупированных территориях.

По данным Министерства культуры, пострадали 171 объект со статусом памятника, 146 объектов ценной исторической застройки, 58 памятников и произведений искусства, 44 музея и т. д. Также разрушены 1000 культурных институтов — клубы, библиотеки, художественные школы, которые располагались в современных зданиях.

Проблема не в деньгах

Сколько средств понадобится на восстановление разрушенных российско-фашистскими захватчиками украинских памятников, до сих пор непонятно. Окончательная сумма потерь еще не посчитана но она, вероятно, превысит возможности послевоенного бюджета Украины. Узнать приблизительный масштаб цифр можно уже сейчас на сайте Минкультуры, собирающего пожертвования на восстановление. Так, только на реконструкцию 20 объектов понадобится более 2 млрд грн.

В первые месяцы полномасштабной агрессии, в частности, полностью разрушены здание Харьковского национального университета им. Каразина, Церковь Рождества Пресвятой Богородицы на Житомирщине, Ахтырский городской краеведческий музей, Национальный литературно-мемориальный музей Григория Сковороды в Харьковской области, Историко-краеведческий музей в селе Иванков на Киевщине, где хранилась коллекция картин выдающейся украинской художницы Марии Примаченко.

Анна Бондарь Международная научно-практическая конференция «Культурное наследие в условиях войны: защита, сохранение и реставрация»

Где взять необходимые средства? Народный депутат, заслуженный архитектор Украины Анна Бондарь настроена оптимистично. «Мне кажется, деньги будут, учитывая опыт стран и городов, переживших войну», — считает она.

Впрочем, пока разные международные организации в большинстве своем помогают сохранить музейные экспонаты. В частности, Еврокомиссия выделила финансовую поддержку 20 музеям востока и юга Украины. Винницкий областной краеведческий музей получил гуманитарную помощь коллегам из Германии и Польши. Международный альянс по защите наследия в зонах конфликта (ALIPH) оказал помощь 150 украинским музеям и архивам на сумму $2,5 млн.

Как бы там ни было, даже при наличии значительной финансовой помощи Запада на восстановление культурно-исторического наследия украинцам будет сложно это использовать из-за многочисленных внутренних проблем.

«Как будут расходовать деньги? Сегодня украинские регуляции не согласованы с европейскими, отсутствуют механизмы частно-государственного партнерства, нет базовых порядков и нормативов. Собственно, а кто будет восстанавливать? У нас с 2015 года отсутствует профессиональное образование — нет специальности „архитектор-реставратор“. А строители-реставраторы за 30 лет исчезли как класс», — утверждает Анна Бондарь.

Броня украинской культуры

П ока зарубежные партнеры только готовятся выделять для Украины средства на восстановление исторических памятников, отечественный социально ответственный бизнес не стоит в стороне. В частности, Национальный научно-исследовательский реставрационный центр имеет возможность заказывать микроавтобусы Uber на 12 пассажиров для безвозмездных поездок по городам и селам, где специалисты в местных музеях спасают произведения искусства и старинные артефакты. Компания Dodo Socks изобразила на носках портрет Григория Сковороды и цитату «Світ ловив мене…». Часть денег из каждой проданной пары направляется на восстановление варварски уничтоженного российскими оккупантами музея-усадьбы философа. «Укрпошта» в честь 300-летия Сковороды выпустила марку, средства от продажи которой также будут направлены на восстановление памятника. PinchukArtCentre финансово поддержал кризисный фонд «Швидка музейна допомога». А «Сільпо» предоставило материалы для установления защиты памятника Михаилу Грушевскому в Киеве.

Системную работу по сохранению культурно-исторического наследия уже много лет проводит инвестиционная компания семьи Довгих Dovgiy Family Office (далее — DFO). С первых дней российского вторжения компания профинансировала строительство защитных сооружений для монументов основателям столицы Кию, Щеку, Хориву и Лыбеди на набережной Днепра и на Майдане Независимости. Также компания помогала спасать экспозиции Национального научно-природоведческого музея НАНУ, здание которого пострадало в результате российской ракетной атаки на Киев 10 октября.

Памятник основателям Киева / Фото: Dovgiy Family Office

Еще до начала полномасштабной агрессии DFO финансировал восстановление мозаичного панно «Богородица Никопея» на фасаде музея «Золотые ворота» в Киеве в 2016 году и полную реставрацию дома купца Новикова (19 в.) на столичном Подоле в 2018-м. В 2021 году окончена реставрация старинного казацкого Храма чудотворца Николая, построенного в 1763 году на Черниговщине. Обновленную церковь перевезли в Национальный музей народной архитектуры и быта Пирогово. Теперь ожидаем воплощения проекта Re-Forma — превращение поврежденной части 387-летней липы Петра Могилы в Киеве в современный арт-объект.

Икона Богородицы Никопеи / Фото: Dovgiy Family Office

Действие на опережение

У краинцы пытаются обезопасить культурно-исторические памятники и, не дожидаясь пока оккупантов выгонят со всей территории государства, проводят ревизию потерь. С началом вторжения в города вокруг памятников и зданий появились защитные сооружения, в безопасные места начали перевозить музейные ценности.

Неля Куковальская Международная научно-практическая конференция «Культурное наследие в условиях войны: защита, сохранение и реставрация»

С первых дней атак на Киев стало известно, что одной из приоритетных целей вражеских ракет был Национальный заповедник «София Киевская». «Один из руководителей государства предупредил меня, что существует большая угроза разрушения заповедника», — рассказала гендиректор «Софии» Неля Куковальская. Первое, что сделали работники объекта — предоставили опасность разрушения «Софии» максимальной международной огласки. Параллельно решали, как спасти достопримечательность от воздушных атак. Изучали опыт защиты исторических построек во время Второй мировой войны и других вооруженных конфликтов. В конце концов мешками с песком были укреплены самые болезненные места в заповеднике, а около 90 тысяч музейных экспонатов упаковали и надежно защитили.

После окончания 40-дневной российской осады Чернигова в апреле началась работа по описанию преступлений захватчиков. Главной культурной потерей стало полное разрушение визитки города — областной библиотеки юношества. Это здание 19 в., возведенное меценатом Василием Тарновским, памятник национального значения. Впрочем, подавляющее большинство древностей в городе удалось спасти. «Благодарим ВСУ, которые не дали возможности российским агрессорам оккупировать Чернигов, поэтому и остались невредимыми достопримечательности домонгольского периода — Спасская, Борисоглебская, Успенская церкви, Черная могила и пещеры святого Антония», — пояснила начальница отдела туризма Черниговского горсовета Екатерина Литвин.

Харьковская область занимает печальное первое место по количеству поврежденных ценностей. Это 156 объектов, среди них три национального значения. Однако харьковчанам удалось спасти уникальные архивные материалы большинства из них. «Сейчас специалисты проводят фиксацию повреждений, оценивают состояние строительных конструкций, разрабатывают 3D-модели объектов, на основе которых уже формируется реставрационная задача», — заявил руководитель департамента градостроительства и архитектуры Харьковской ОГА Антон Коротковских.

В Мариуполе из десятка памятников архитектуры разрушена половина. Уникальные фонды краеведческого музея сгорели дотла. Уничтожен крупнейший индустриальный музей металлургического комбината им. Ильича. Художественные коллекции музея Архипа Куинджи и Центра им. Куинджи разграблены оккупантами. «Сегодня оставшихся в городе украинцев заставляют поверить, что Мариуполь — „российский город“, продолжается системная зачистка исторической памяти», — рассказал мариупольский историк, директор ОО «Архі-місто» Андрей Марусов.

При этом напомним, что Мариуполь в 2020 году получил звание «Большой культурной столицы Украины». Город стал настоящим магнитом для туристов. До начала вторжения там должен появиться второй в Украине Музей науки, который планировала открыть Малая академия наук Украины. Все было почти готово: нашли здание, проводили внутренние работы, даже перевезли часть экспонатов. Но оккупанты все уничтожили. «После победы мы его обязательно восстановим. Это будет самый лучший музей украинского Мариуполя. К счастью, 20 экспонатов сохранились, они находятся в Европе», — заверил основатель Dovgiy Family Office, президент Малой академии наук Станислав Довгий.

Машина времени

Н есмотря на продолжение войны, украинцы уже составляют планы восстановления всего поврежденного и разрушенного. Впрочем, никакой алгоритм не начнет работать, если для него созданы ложные условия. Поэтому специалисты настаивают прежде всего на проведении масштабной реформы украинского законодательства, его адаптации к европейским нормам. Государству необходимо возобновить подготовку квалифицированных кадров — архитекторов-реставраторов. Должны быть установлены прозрачные и понятные правила государственно-частного партнерства в области восстановления исторических памятников и сохранения их функциональности. Без этого будет крайне сложно использовать как взносы украинских меценатов, так и международное финансирование.