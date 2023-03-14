За два часа до отступления армии РФ. Оккупанты разработали план побега должностных лиц-коллаборантов в Крым — ЦНС

14 марта, 07:24
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Человек несет сумку на голове на фоне массового пересечения россиянами границы (Фото:REUTERS/Irakli Gedenidze)

Человек несет сумку на голове на фоне массового пересечения россиянами границы (Фото:REUTERS/Irakli Gedenidze)

Во временно захваченной Васильевке Запорожской области российские захватчики разработали план «эвакуации» чиновников своих оккупационных администраций в Крым, сообщает Центр национального сопротивления.

Отмечается, что согласно плану, коллаборанты с семьями должны убежать на территорию временно оккупированного Крыма за два часа до отступления российских военных.

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В ЦНС подчеркнули, что соответствующим планом россияне хотят успокоить предателей, ведь у них есть панические настроения.

Сопротивление добавило, что в Крыму оккупационные администрации также начали формировать планы эвакуации. Россия формирует списки своих работников и их семей, подлежащих первоочередной эвакуации. При этом в некоторых городах планы уже сформированы и утверждены. В частности, соответствующий план сделан в Красноперекопске.

«Такие действия оккупантов свидетельствуют о том, что они не считают, что „Россия здесь навсегда“, как заявляет местная пропаганда, и не преследуют цель задерживаться в Украине надолго. При этом враг продолжает мародерство и эксплуатацию украинских промышленных мощностей на захваченных территориях», — отметили в Центре национального сопротивления.

Редактор: Владислав Вергун

Теги:   Крым Запорожская область Бегство Контрнаступление Война России против Украины Коллаборационизм

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