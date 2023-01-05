В Крыму зафиксировали войска радиационной защиты РФ на одном из заводов в Армянске — ЦНС

5 января, 13:00
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Крым (Фото:Reuters)

Крым (Фото:Reuters)

Во временно оккупированном Крыму зафиксировано размещение техники на заводе Крымский титан (Армянск), а также подразделения войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ.

Об этом сообщил Центр национального сопротивления.

Там отмечают, что пока неизвестно, чем обосновано пребывание войск РХБО на захваченном предприятии. Это может быть обучение или требование командования оккупационных войск.

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Однако в ЦНС призывают жителей Армянска временно воздержаться от прогулок на открытом воздухе.

В Центре национального сопротивления также отметили, что нахождение военных на объектах химической промышленности является нарушением норм международного гуманитарного права.

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По данным украинской разведки, во временно оккупированном Крыму находятся российские носители ядерных боеприпасов наземного, воздушного и морского базирования.

7 декабря российский диктатор Владимир Путин заявил, что угроза ядерной войны «нарастает».

В украинской разведке в сентябре 2022 года заявляли, что считают угрозу применения Россией тактического ядерного оружия против Украины «очень высокой». Однако глава ГУР Кирилл Буданов высказывал мнение, что в ближайшее время Россия не нанесет ядерный удар.

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Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Крым Войска РФ Армянск Война России против Украины

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