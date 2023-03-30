«Кремль раздражен». В разведке рассказали, передает ли Китай оружие РФ 30 марта, 14:29 Си Цзиньпин и Владимир Путин (Фото:Kremlin via REUTERS)

По данным украинской разведки, пока нет информации о договоренностях между Китаем и Россией о поставках вооружения.

Об этом в интервью Gazeta.ua сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

По его словам, несмотря на специфическую риторику, Пекин пытается позиционировать себя миротворцем.

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«Это означает, что прямая передача вооружения это бы перечеркнула», — добавил Юсов.

В то же время, как рассказал Financial Times глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, по данным разведки, в Кремле разжражены из-за отсутствия желаемой поддержки со стороны Китая.

По словам Кулебы, глава МИД Китая Цинь Ган заверил его, что Пекин не будет предоставлять оружие Москве. Пока Украина также не фиксирует усиление военной поддержки РФ со стороны Китая.



Издание Politico сообщило, что китайские компании в 2022 году отправили в Россию 1000 штурмовых винтовок, бронежилеты и запчасти для дронов.

В последние недели США и их союзники неоднократно заявляли, что Китай рассматривает возможность поставки оружия России. По данным американских СМИ, речь может идти о дронах и даже боеприпасах и артиллерии. Пекин это отрицает, Киев не видит таких признаков.