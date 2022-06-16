Российские военные рассчитывали захватить Киев в течение 12 часов после вторжения — Резников

16 июня, 15:03
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Российские военные рассчитывали захватить Киев в течение 12 часов (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Российские военные рассчитывали захватить Киев в течение 12 часов (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Министр обороны Алексей Резников заявил, что российские оккупационные войска рассчитывали захватить Киев в течение 12 часов после вторжения.

В комментарии CNN Резников рассказал, что у одного из российских офицеров, погибшего во время вторжения, был найден документ с военными целями РФ.

«Они думали, что через 12 часов будут в центре Киева», — сказал Резников.

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По словам украинского министра, россияне наивно ожидали, что в течение 72 часов после вторжения украинское правительство покинет столицу.

«Откровенно говоря, наши партнеры в разных столицах мира тоже были наивны. Они говорили нам, что вторжение неизбежно, и вы падете. У вас есть только 72 часа. Поэтому они не дали нам тяжелое вооружение», — добавил Резников.

Он отметил, что только после того, как Украина в конце марта освободила Киевскую область, западные партнеры начали поставлять Украине более тяжелое вооружение.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Киев Алексей Резников Война России против Украины

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