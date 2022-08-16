Россия распространяет нарратив об «украинских диверсантах» в Крыму — ЦПД 16 августа, 18:32 Крым (Фото:Reuters)

В Центре противодействия дезинформации при СНБО считают, что Россия распространяет нарративы об «украинских диверсантах» в Крыму для усиления агентурной сети на полуострове и «чистки» проукраинской части населения.

Об этом говорится в сообщении ЦПД.

После взрывов на военных складах в оккупированном Крыму 16 августа минобороны рф заявило, что это дело рук украинских диверсантов, которых не поймали. В ЦПД выделили основные положения комментариев пропагандистов:

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«главный враг РФ — халатность военных: состав оружия и техники в общем обзоре под открытым небом без маскировки»;

«среди крымчан много симпатизирующих украинскому режиму — пришло время выявить и избавиться от „бандеровской агентуры“ и сочувствующих»;

«в Крыму должны начаться антитеррористические меры: блокпосты, запрет на пользование беспилотниками, кадровые чистки».

Следовательно, как считают в Центре при СНБО, сосредоточение на проблеме диверсантов должно привести к увеличению в Крыму количества агентуры ФСБ, усилению проверок на автодорогах в поиске «спящих агентов СБУ» и выявлению проукраинских крымчан.

Утром во вторник, 16 августа, в оккупированном Крыму снова раздались взрывы: вблизи поселка Азовское Джанкойского района горела российская воинская часть и склад боеприпасов, а в самом Джанкое произошел пожар на трансформаторной станции.

Также произошли взрывы на военной авиабазе в поселке Гвардейское Симферопольского района.

По информации The New York Times, за взрывами в Джанкойском районе оккупированного Крыма стоит элитное украинское подразделение.

В ВСУ прокомментировали взрывы под Джанкоем: «Не соблюдают пожарную безопасность».

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что демилитаризация РФ будет продолжаться до полного освобождения полуострова.

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