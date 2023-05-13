С помощью ракеты Кинжал. Россия пыталась уничтожить систему ПВО Patriot возле Киева — CNN

13 мая, 08:21
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Ракета (Фото:REUTERS/Eloisa Lopez)

Ракета (Фото:REUTERS/Eloisa Lopez)

4 мая Россия пыталась уничтожить систему противовоздушной обороны Patriot с помощью гиперзвуковой ракеты Кинжал, однако Воздушные силы перехватили и уничтожили эту ракету над Киевом.

Об этом сообщает CNN, ссылаясь на слова двух американских чиновников.

Отмечается, что украинские силы ПВО выпустили несколько ракет из системы Patriot под разными углами, чтобы перехватить российскую ракету.

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По словам американских чиновников, россияне уловили радиолокационные сигналы, которые выдает Patriot, что позволило им нацелить ракету Кинжал на саму систему.

Издание отмечает, что в отличие от некоторых средств противовоздушной обороны меньшей дальности, предоставленных Украине, которые являются мобильными и тяжелыми для нацеливания, батарея Patriot является стационарной системой, позволяющей россиянам со временем узнать ее местонахождение.

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Американские официальные лица добавили, что есть способы в определенной степени замаскировать эти сигналы, но российские военные, очевидно, смогли определить приблизительное местонахождение системы ПВО Patriot, дислоцированной за пределами Киева.

6 мая командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук подтвердил, что Украина впервые сбила российскую аэробалистическую ракету Кинжал в районе Киева в ночь на 4 мая.

Впоследствии представитель Министерства обороны США Патрик Райдер также подтвердил, что защитники Украины перехватили Кинжал с помощью системы ПВО Patriot.

Редактор: Владислав Вергун

Теги:   ПВО ЗРК Patriot Воздушные силы Вооруженных сил Украины ракетная атака Х-47 Кинжал

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