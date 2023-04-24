Боятся дронов. Оккупанты установили шесть эшелонов обороны в Севастопольской бухте — OSINT-аналитик

24 апреля, 17:12
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Момент атаки дрона в оккупированном Севастополе (Фото:скриншот видео OSINTtechnical/Twitter)

Момент атаки дрона в оккупированном Севастополе (Фото:скриншот видео OSINTtechnical/Twitter)

Россия на фоне атак беспилотников в оккупированном Крыму нарастила оборону в Севастопольской бухте. Это подтвердила руководительница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона в понедельник, 24 апреля.

«[Оккупанты] пытаются защищать [Севастопольскую бухту], это понятно… Строили там боновые заграждения, пытались защитить бухты… но кто может нас остановить, когда мы освобождаем свои земли?» — отметила она.

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На просьбу сообщить подробности атаки Гуменюк напомнила, что во время военной операции определенное время соблюдают режим информационной тишины. Она пообещала, что «то, что нужно будет услышать своими ушами, мы обязательно объявим вскоре».

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OSINT-аналитик H I Sutton заявил, что российские оккупанты установили уже минимум шесть эшелонов физических заграждений на входе в Севастопольскую бухту. По мнению аналитика, страна-агрессор Россия наращивала заграждения по мере атак украинских морских беспилотников, причем в начале полномасштабного вторжения бухту защищали только плавучие боновые заграждения, так как «угроза атак украинских надводных кораблей, вероятно, казалась россиянам крайне маловероятной». После «впечатляющей» атаки в октябре 2022 года оккупанты начали активно укреплять оборону, пишет H I Sutton.

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Военный аналитик Бенджамин Питте также отметил, что в последние недели российские корабли начали чаще патрулировать зону возле Керченского пролива и увеличили количество траншей вокруг ключевых точек. Также оккупанты «становятся более агрессивными по отношению к разведывательным миссиям НАТО». По словам Питте, вокруг оккупированного Севастополя в последние месяцы разместили несколько батарей ПВО.

В ночь на 24 апреля так называемый «губернатор Севастополя» Михаил Развожаев заявил, что Черноморский флот РФ якобы успешно отразил атаку надводных беспилотников на город. При этом на видео из соцсетей видно, что дрон прорвал оборону оккупантов и поразил одну из целей.

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Редактор: Нина Григорская

Теги:   Крым Севастополь БПЛА Черноморский флот РФ Наталья Гуменюк Деоккупация Крыма Дроны Война России против Украины

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