Назад в прошлое. Как Россия пытается вернуть Мариуполь в СССР 6 мая, 17:31 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Мариуполь, разрушенный российскими оккупантами, 22 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Россия окружила Мариуполь в первые дни полномасштабного вторжения в Украину. Встретив сильное сопротивление украинских защитников, РФ прибегла к тактике полного уничтожения города. Теперь, когда большая часть Мариуполя захвачена, оккупанты под циничными лозунгами о возвращении к «советскому прошлому» и установлению «русского мира», разрушают судьбы мирных жителей, обрекая их на нищету, хуже той, что была во времена СССР.

Война России против Украины — главные события 6 мая

С начала вторжения в 2014 году россияне не оставляют попыток захватить Мариуполь. Тогда оккупантам удалось ненадолго задержаться в городе, однако уже через несколько месяцев силами украинских защитников Мариуполь был освобожден. С того времени город продолжал жить и развиваться, однако остался стратегически важной точкой на карте имперских аппетитов РФ.



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Мариуполь оказался в окружении с первых дней войны, которую Россия начала на территории Украины. Однако захватить город оккупантам не удалось и рашисты начали действовать по проверенному плану: уничтожай и уже тогда «захватывай». Несмотря на многочисленные заявления о том, что российские войска взяли Мариуполь, уничтоженные дома и тысячи незаконно депортированных гражданских, индустриальная крепость Азовсталь остается местом ожесточенной борьбы и одним из многочисленных доказательств военных преступлений РФ.

Пока на территории Азовстали идут бои, а героические защитники батальона Азов не дают врагу захватить весь город, в других районах Мариуполя рашисты постепенно насаждают правила «русского мира» и, кажется, запустили маховик времени с точкой назначения в советском прошлом.

НВ рассказывает, как Россия пытается вернуть Мариуполь в СССР.

Планирование « национализации» украинского имущества

29 апреля заместитель мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что российские оккупанты проводят перепись недвижимого имущества украинцев в городе с целью «национализировать» жилье украинцев в Россию и ее сателлиты. Уже 3 мая рашисты начали «регистрацию» частного жилья.

«В помещении школы № 9 Мариуполя оккупанты начали регистрацию частного жилья. Формально — для определения размера компенсации за жилье. Фактически для проведения инвентаризации и „легализации“, фактического присвоения имущества оккупантами. Что касается государственного и коммунального имущества, то отдельной бумажкой с подписью главаря Пушилина она уже считается собственностью оккупантов. Неудивительно, что они увлекаются флагом СССР. Воры и мародеры. Ничего нового», — написал Андрющенко.



По его словам, источники сообщают, что оккупанты для создания иллюзии законности «применят процедуру признания имущества безхозным или вымороченным, которую уже успешно опробовали в Донецке».

Такие действия оккупантов очень напоминают действия СССР во время оккупации новых территорий. Красная власть грезила раскулачиванием, занималась коллективизацией земельных участков и частного жилья. Однако сейчас не понятно, кому именно РФ хочет раздать «национализированное». Не гнушаются рашисты и вывозом зерна из оккупированной части Херсонской области, подобные действия советской власти привели к Голодомору в 1932−33 годах.

Замена украинских дорожных указателей на русские

5 мая Мариупольский горсовет сообщил, что оккупанты русифицируют украинские дорожные знаки. Указатели на украинском и английском языках меняют на русский, перевод на другие языки оккупанты не предусматривают. В ведомстве напомнили, что в Мариуполе нет пищи, воды и медикаментов, однако россиян это не волнует, и напоминают, что «Мариуполь был, есть и будет украинским городом. Чтобы там россияне себе не фантазировали».

Россия русифицируют украинские указатели / Фото: Петр Андрющенко via Telegram

Оккупанты русифицируют украинские указатели / Фото: Петр Андрющенко via Telegram

Политика СССР по отношению ко всему нероссийскому была прозрачной на протяжении всего его существования. Десятилетиями красная оккупационная власть последовательно продолжала политику Российской империи и всеми путями пыталась искоренить украинский язык. Истерическое отношение российских властей к состоянию русского языка в странах, когда-то находившихся под советской оккупацией, только подтверждает ее стремление к русификации и деукраинизации.



Планы на создание так называемой « республики Донбасс»

Украинская разведка сообщает, что ряд частных предприятий Ростовской области получили заказы на изготовление печатей и штампов для оккупационных администраций Мариуполя. По данным ГУР, новые печати и штампы необходимы учебным заведениям, больницам, полиции, ЗАГСам и другим административным учреждениям.

На таких штампах содержится надпись: Россия, республика Донбасс, Мариуполь, военно-гражданская администрация.

Создание республик являлось основой административного управления СССР. Предоставление условной автономности, сопровождающейся централизованным управлением из столицы, которая за это время не поменялась. Россия как правопреемница Советского Союза продолжает практику формирований «республик»: в Грузии, Украине, Молдове.

Создание « фильтрационных» лагерей

В течение более двух месяцев войны оккупанты вывезли из Мариуполя около двух тысяч мужчин для проведения так называемой «фильтрации» в селах Безымянное и Казацкое Новоазовского района. С собой не разрешили брать документы и личные вещи. Оккупационные власти называют фильтрацию верификацией, которая является обязательной для всех. Уезжать из города без прохождения процедуры запрещено даже в оккупированный Донецк.

Мужчин разместили в помещении школы и клуба, где они постоянно находятся под наблюдением конвоя русских военных. «Условия содержания ужасающие, люди вынуждены спать прямо на полу в коридорах помещений. Никакая медицинская помощь не предоставляется», — написала Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Рашисты объясняют фильтрацию необходимостью «проверить, не является ли человек украинским боевиком, чтобы исключить угрозу мирному населению». Однако такими действиями РФ создает аналоги гетто, а Денисова назвала «фильтрационные» лагеря в Безымянном и Казацком «настоящими концлагерями и пыточной по образцу нацистского режима».

Создание лагерей было присуще не только нацистскому режиму. Концентрационные лагеря для «классовых врагов, предателей и инакомыслящих» были особенно распространены в СССР. Тысячи украинских идеологов, поэтов, общественных деятелей и обычных жителей сел и городов стали жертвами красного террора.

Подготовка к параду и бабушка с флагом СССР

Оккупанты активно готовятся к празднованию Дня победы и проведению парада на руинах Мариуполя. В интервью Радио НВ советник городского головы Петр Андрющенко рассказал, что вполне уверен в планах РФ провести «танцы на костях» 9 мая.

«Я в этом сюрреализме полностью уверен, так и будет. Потому что мы вынуждены отслеживать все, что происходит сейчас не только в Мариуполе, а в принципе на Донбассе для понимания тенденции. То есть, даже если этот главарь Пушилин с одной стороны говорит, что не будет никакого парада, а по Мариуполю сейчас приглашают пенсионеров на 9 мая прийти праздновать на парад», — рассказал Андрющенко.

Советник городского головы уверен, что именно из-за подготовки к «победобесию» оккупанты установили в Мариуполе памятник «бабушке с красным советским флагом», ставшей символом «пророссийской Украины» по словам российских пропагандистов. В начале апреля пропагандистские СМИ распространяли видео о том, как пожилая украинка вышла с советским флагом к украинским военным, считая, что это россияне. Она сказала, что очень ждала оккупантов и «молилась за Путина», но все равно получила от ВСУ гуманитарную помощь.

Скульптура "бабушки с советским флагом" в Мариуполе / Фото: Петр Андрющенко via Telegram

В то же время, Анна Ивановна Иванова, образ которой «увековечили в скульптуре» сейчас находится в больнице Харькова, ее эвакуировали после того, как российская мина попала во двор ее дома. Женщина объясняет, что вышла с советским флагом к, как она думала, российским военным, чтобы они «больше не громили» Украину, а «мирно решали вопрос».



"Упорядочение" советского памятника в Мариуполе / Фото: Петр Андрющенко via Telegram

Петр Андрющенко также опубликовал фотографии, на которых видно, что, несмотря на публичный отказ от проведения парада в Мариуполе, оккупанты проводят активную подготовку к празднованию 9 мая. За последние дни «привели в порядок» все достопримечательности советского периода: так называемые «кулаки» с вечным огнем, восстановили таблички «жертвам фашизма» на русском языке, памятник «комсомольцам и коммунистам» в Приморском районе.

Восстановление ГАИ

5 мая Петр Андрющенко рассказал, что помимо возвращения в Мариуполь и временно захваченные населенные пункты элементов СССР и РФ, в городе возродили дорожную автоинспекцию. ГАИ была ликвидирована в Украине 18 ноября 2015 года, в то же время структура продолжает действовать в России.

Табличка ГАИ в Мариуполе / Фото: Петр Андрющенко via Telegram

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